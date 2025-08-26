Spitogatos και Pricefox συνεργάζονται για «έξυπνη» αναζήτηση ακινήτου με σύγκριση ενεργειακών υπηρεσιών

Ο Spitogatos ενώνει τις δυνάμεις του με το Pricefox, διευρύνοντας τις δυνατότητες των χρηστών του και εντάσσοντας πλέον και τη σύγκριση υπηρεσιών ενέργειας στην εμπειρία αναζήτησης ακινήτου.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν όχι μόνο να βρουν το νέο τους σπίτι, αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο, επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο μιας πιο «έξυπνης» και ολοκληρωμένης διαδικασίας εύρεσης ακινήτου.

«Η συνεργασία μας με τον Spitogatos αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να προσφέρουμε σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές τη δυνατότητα να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος μπαίνοντας στο καινούριο τους σπίτι», σχολίασε ο Αιμίλιος Κίσσας, CEO του Pricefox.

Ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos, ανέφερε: «Η εύρεση ακινήτου είναι μια απαιτητική διαδικασία, για αυτό και παραμένει σταθερός μας στόχος η διευκόλυνση του χρήστη σε κάθε στάδιό της. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Pricefox, προσφέρουμε στους χρήστες ένα ακόμη εργαλείο που θα κάνει την αναζήτηση του νέου τους σπιτιού ακόμη πιο «έξυπνη»».