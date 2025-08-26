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Συνάντηση Στουρνάρα με υπουργούς και τραπεζίτες: Το ιδιωτικό χρέος στο «μικροσκόπιο»
Οικονομία
13:59 - 26 Αυγ 2025

Συνάντηση Στουρνάρα με υπουργούς και τραπεζίτες: Το ιδιωτικό χρέος στο «μικροσκόπιο»

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση υπό τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, και με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνηση, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, και των επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (26/8), στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα του ιδιωτικού χρέους και ο προβληματισμός σχετικά με τον χαμηλό ρυθμό μείωσης του κόκκινου ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Ακόμη, δόθηκε έμφαση στην προστασία των ευάλωτων οφειλετών, στη διαφάνεια και στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς επίσης και στο ζήτημα των κατοικιών που είναι δεσμευμένες εκτός αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 14:15
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