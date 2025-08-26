Μεγάλη πτώση στο πετρέλαιο λόγω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων – Σε υψηλό δύο εβδομάδων ο χρυσός μετά την αποπομπή Κουκ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα 26/8 μετά από άνοδο σχεδόν 2%, λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία, τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και την πιθανότητα νέων κυρώσεων των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο χρυσός καταγράφει άνοδο σε υψηλό δύο εβδομάδων μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση της Λίζα Κουκ από τη Fed από τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη 26/8, έπειτα από άνοδο σχεδόν 2% τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον κίνδυνο διακοπής των ρωσικών προμηθειών καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, το αργό Brent υποχωρεί κατά 1,64%, στα 67,10 δολάρια το βαρέλι αφού τη Δευτέρα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) εμφανίζει απώλειες 1,84%, φτάνοντας τα 63,65 δολάρια.

«Η ήπια υποχώρηση σήμερα οφείλεται στην αποφυγή ρίσκου, με τις αγορές μετοχών να κινούνται πτωτικά», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταούνοβο. «Οι γεωπολιτικοί παράγοντες είναι καθοριστικοί, ιδίως αν ο Τραμπ δεν πραγματοποιήσει συνάντηση Ρωσίας-Ουκρανίας».

Η άνοδος των τιμών τη Δευτέρα αποδίδεται κυρίως στους κινδύνους προσφοράς, ύστερα από ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και στο ενδεχόμενο νέων κυρώσεων των ΗΠΑ στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας, σε απάντηση στις στρατιωτικές κινήσεις της Ρωσίας και στους βομβαρδισμούς ρωσικών δυνάμεων σε ουκρανικές μονάδες φυσικού αερίου και ενέργειας, έχουν διαταράξει την επεξεργασία και τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, προκαλώντας ελλείψεις βενζίνης σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανανέωσε την απειλή για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος σε συμφωνία ειρήνης μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Reuters, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν αρκετές ενεργειακές συμφωνίες στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη στην Ουκρανία αυτόν τον μήνα.

«Με δεδομένη τη μεγάλη αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και του εμπορικού πολέμου (με δασμούς), οι επενδυτές είναι απρόθυμοι να πάρουν θέση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

«Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι τιμές του Brent αναμένεται να κινηθούν εντός εύρους 65–74 δολαρίων», πρόσθεσε.

Επίσης, οι πιθανές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ινδίας, λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου, βρίσκονται στο επίκεντρο, σύμφωνα με τον Ole Hansen, στρατηγικό αναλυτή εμπορευμάτων της Saxo Bank. Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου.

Σε υψηλό δύο εβδομάδων ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι απομακρύνει από τη Fed τη Λίζα Κουκ, μια κίνηση που πολλοί βλέπουν ως υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και της εμπιστοσύνης στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η τιμή του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,02%, το μεσημέρι της Τρίτης, στα 3.418,32 δολάρια ανά ουγγιά αφού είχε νωρίτερα αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Αυγούστου.

«Οι επενδυτές βλέπουν την κίνηση του Τραμπ ως προσπάθεια να εξασφαλίσει πλειοψηφία υπέρ της χαλαρής νομισματικής πολιτικής στη Fed... κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της και ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές – οδηγώντας έτσι στην αύξηση των αγορών χρυσού», δήλωσε ο Κάρλο Αλμπέρτο ντε Κάζα, εξωτερικός αναλυτής της Swissquote.

Ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο που δεν αποδίδει τόκο, ευνοείται συνήθως σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και οικονομικής αβεβαιότητας.

Το SPDR Gold Trust, το μεγαλύτερο fund με βάση το χρυσό στον κόσμο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα αύξηση των αποθεμάτων του κατά 0,18%, στους 958,49 τόνους, από 956,77 την Παρασκευή.

Πτώση για φυσικό αέριο – Σημαντική άνοδος για το ευρώ

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζουν πτώση κατά 0,885% στα 33,475 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,67% στα 38,445 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει απώλειες κατά 0,83% και βρίσκεται στα 4,5108 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,22% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1645 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με απώλειες κατά 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3479 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,13% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,864 βρετανική λίρα ανά ευρώ.