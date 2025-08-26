Πέλλα: Άγρια δολοφονία 72χρονου στη Σκύδρα – Ομολόγησε ο 76χρονος δράστης

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 76χρονος πυροβόλησε τον 72χρονο με κυνηγετική καραμπίνα, τον έδεσε στο όχημά του, τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε σε χωματερή κοντά στο χωριό Δάφνη. Ο ίδιος υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς.

Το κίνητρο φαίνεται να ήταν η υποψία ότι το θύμα τον έκλεβε, καθώς -όπως φέρεται να είπε- τον είχε δει να φεύγει από το χωράφι του.

Σε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κυνηγετικό όπλο (το οποίο κατείχε νόμιμα), δύο κάλυκες, ρουχισμός, υποδήματα και το ποσό των 1.770 ευρώ.Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.