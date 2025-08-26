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Πέλλα: Άγρια δολοφονία 72χρονου στη Σκύδρα – Ομολόγησε ο 76χρονος δράστης
Ειδήσεις
14:40 - 26 Αυγ 2025

Πέλλα: Άγρια δολοφονία 72χρονου στη Σκύδρα – Ομολόγησε ο 76χρονος δράστης

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., στην περιοχή Σκύδρα του νομού Πέλλας, για τη δολοφονία ενός 72χρονου συγχωριανού του, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, καθώς τα παιδιά του θύματος τον είχαν υποδείξει ως ύποπτο, εξαιτίας κάποιων διαφορών που είχαν οι δύο άνδρες.

Το κίνητρο φαίνεται να ήταν η υποψία ότι το θύμα τον έκλεβε, καθώς -όπως φέρεται να είπε- τον είχε δει να φεύγει από το χωράφι του.

Σε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κυνηγετικό όπλο (το οποίο κατείχε νόμιμα), δύο κάλυκες, ρουχισμός, υποδήματα και το ποσό των 1.770 ευρώ.Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

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