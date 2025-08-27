Ανδρουλάκης: Να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή – Η κυβέρνηση λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε την Τετάρτη (27/8) κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση δεν αναμένεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και των προβλημάτων της καθημερινότητας στην επικείμενη ΔΕΘ.

Την ίδια στιγμή, κατηγόρησε την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τοξικότητα, υποστήριξε ότι η ελληνική εξωτερική διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και απέφυγε κάθε σχόλιο για τις φήμες περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα:

«Η ΔΕΘ είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Ότι δεν είναι ουτοπία, να έχει καλή δημόσια υγεία που θα υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι ουτοπία, να έχει ισχυρή δημόσια παιδεία για το παιδί του, σε μια χώρα που έχει τεράστια δημογραφικά ζητήματα και πολύ υψηλό κόστος ζωής για μια οικογένεια. Δεν είναι ουτοπία μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική προκειμένου να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια που είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τις νέες οικογένειες, τους φοιτητές, τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους Έλληνες. Δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική στην πολιτική. Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση - ένα σύστημα εξουσίας-, που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΪ.

Επαναφορά 13ου μισθού και νέο ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αποδομήσει την κυβερνητική επιχειρηματολογία σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο σημειώνοντας ότι «Στις 07/02/2025, -ημέρα των γενεθλίων μου-, διαρρέει η κυβέρνηση στον Τύπο: "13ος μισθός: την επαναφορά του στο δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση". Βγαίνει τώρα ο κ. Πιερρακάκης και δηλώνει πως ακόμη και αν είχαν τα λεφτά και για τους μισθούς και για τις συντάξεις, δεν θα τα έδιναν. Δηλαδή πότε έλεγαν την αλήθεια τότε ή τώρα; Εξαπατούν συνεχώς τον ελληνικό λαό. Όταν θέλουν, ανακαλύπτουν “λεφτόδεντρα”.Όταν εμείς προτείνουμε, χρησιμοποιούν τα “λεφτόδεντρα” εναντίον μας».

Και συμπλήρωσε: «Ένα νέο ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους,η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η επαναφορά του 13ου μισθού, είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και είναι μέτρα από ένα υπερπλεόνασμα, το οποίο είναι αιμοδοτημένο από τους έμμεσους φόρους και την ακρίβεια, διότι ένα πολύ μικρό του ποσοστό προκύπτει απότην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, -περίπου 800 εκατομμύρια-, όλα τα υπόλοιπα είναι οι έμμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Μπορεί να σηκώσει αυτά τα τρία μέτρα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας που έχασαν εισοδήματα τα προηγούμενα χρόνια και που περνούν πολύ δύσκολα λόγω της ακρίβειας».

Ο Μητσοτάκης έταξε καλύτερη ζωή το 2019 και απέτυχε

Και πρόσθεσε ως προς την αποτυχία και την αναξιοπιστία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού: «Τι έταξε ο κ. Μητσοτάκης το 2019; Μια καλύτερη ζωή. Ζουν καλύτερη ζωή οι πολίτες με την ακρίβεια, με αυτήν την κατάσταση της δημόσιας υγείας και περιστατικά όπως εκείνο στην Αίγινα, με την κατάσταση της δημόσιας παιδείας, με τη δημογραφική και περιφερειακή κατάρρευση της χώρας; Στα εθνικά θέματα, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, πού τα πήγαν καλύτερα;»

Όσο πλησιάζουμε τις εκλογές, τόσο πιο ορατή θα είναι η ήττα της ΝΔ

«Όσο φτάνουμε κοντά στις εθνικές εκλογές και όσο μένουμε στη γραμμή του αξιόπιστου συγκροτημένου λόγου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ηττηθεί. Εάν στον χρόνο αυτό, αντί προτεραιότητα να έχει η πολιτική, τα προβλήματα της κοινωνίας και οι λύσεις που προτείνουμε, ξεκινήσει μια συζήτηση κουτσομπολιού και όχι επί της πολιτικής ουσίας, νομίζω ότι εν τέλει πάλι ευνοείται η Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε.

Ο χαρακτηρισμός γαλάζια εγκληματική οργάνωση, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Μιλώντας για τη διαφθορά επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε τα εξής:

«Ο χαρακτηρισμός γαλάζια εγκληματική οργάνωση, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ήρθε μια δικογραφία, μόνο με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που η ίδια η δικογραφία μιλά ότι λειτουργεί στα πρότυπα της εγκληματικής οργάνωσης. Και αντί ο Πρωθυπουργός να επιτρέψει να διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη τις ευθύνες των υπουργών του, έστησε ένα παραθεσμικό, σκοτεινό παιχνίδι στη Βουλή. Δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση να στείλει τη μισή κοινοβουλευτική του ομάδα στο σπίτι της γιατί φοβάται πως θα ψηφίσει, την άλλη μισή ομάδα να ψηφίσει επιστολικά και να είναι το κυβερνών κόμμα με παρόντες στην Ολομέλεια επτά βουλευτές συν τον προεδρεύοντα. Αυτό συνιστά έναν Πρωθυπουργό που δεν έχει κανένα όριο. Όπως είναι πρωταγωνιστής των υποκλοπών, έτσι είναι πρωταγωνιστής της συγκάλυψης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης “717”».

Μέτρα στη ΔΕΘ για ποιοτικότερη δημοκρατία

«Στη ΔΕΘ θα προτείνουμε μέτρα, που θα κάνουν τη δημοκρατία μας πιο ποιοτική και δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους νταβατζήδες της πολιτικής και να κλέβουν και να μην πληρώνουν» ανέφερε.

Καταρρέει το αφήγημα περί ήρεμων νερών με την Τουρκία

Στάθηκε με έμφαση στα εθνικά θέματα και στο κυβερνητικό αφήγημα «ήρεμα νερά-απομονωμένη Τουρκία» και υπογράμμισε: «Ποια είναι η απομονωμένη Τουρκία; Αυτή που ετοιμάζεται να τα βρει με τον Χαφτάρ, ενώ τα έχει ήδη βρει με τη Δυτική Λιβύη και έχει υπογράψει παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο; Αυτή που είναι έτοιμη να τα βρει και με την Αίγυπτο, ενώ υπήρχε η γνωστή αντιπαράθεση λόγω της στήριξης του κ.Ερντογάν στους Αδελφούς Μουσουλμάνους; Αυτή που συμπεριφέρεται στη Συρία ως προτεκτοράτο;»

Ενώ επιπλέον σημείωσε ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την ελληνική ρητορική περί “ήρεμων νερών” καθώς «το αφήγημα αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να πάει στην Ευρώπη και να πει:“ αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, γιατί με αποκλείετε από τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα;” Με αποτέλεσμα να έχει άμεση εμπλοκή μέσω ιδιωτικών τουρκικών εξοπλιστικών εταιρειών στα μεγάλα προγράμματα, που πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Είναι προφανές ότι η Τουρκία παίζει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος μας».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα έκανε αναφορά στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου-Ισραήλ επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην επένδυση και έχουμε μάλιστα διαρροές που πάνε να φορτώσουν την αποτυχία στο οικονομικό σκέλος της επένδυσης που έχει να κάνει με την Κύπρο. Τι είδους “ήρεμα νερά” είναι αυτά, όταν η Τουρκία δεν μας αφήνει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;»

Καμία στήριξη του ΠΑΣΟΚ στα προεκλογικά παιχνίδια της κυβέρνησης

Με φόντο τις διαρροές στον Τύπο για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Ανδρουλάκης διαμήνυσε:«το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει καμία προσπάθεια αλλαγής των goalpost».

« Η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση -και το στέλνω καθαρά το μήνυμα προς το Μαξίμου-, να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής των goalpost» τόνισε.

Πυρά κατά Μαρινάκη – Κανένα σχόλιο για Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τα περί εσχάτης προδοσίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε με δριμύτητα: «Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος, ερωτηθείς για τη σεναριολογία γύρω από το πολιτικό μέλλον του κ. Τσίπρα σημείωσε: «Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Και θέλω αυτό να το τιμούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί θέλω να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση».