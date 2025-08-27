ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φάμελλος: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία
Πολιτική
15:59 - 27 Αυγ 2025

Φάμελλος: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Αίγινας, μετά το τραγικό περιστατικό θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων. Κατά την επίσκεψή του, τόνισε ότι «είναι επικίνδυνος ο κατήφορος των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη για την Υγεία των Ελλήνων πολιτών».

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι, ενώ η αιτία του προβλήματος ήταν η υποστελέχωση, στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι και σημείωσε πως ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ΕΔΕ. Παράλληλα, αναρωτήθηκε αν ο υπουργός Υγείας θα διενεργήσει πειθαρχικό έλεγχο για όσα γνώριζε ο ίδιος. «Αν απαιτείται πειθαρχικός έλεγχος, αυτός πρέπει να γίνει για τον κ. Μητσοτάκη και για τον κ. Γεωργιάδη. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία» ανέφερε, υπενθυμίζοντας τις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας εδώ και έναν χρόνο, αλλά και το έγγραφο που απέστειλαν 2.000 κάτοικοι του νησιού στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την 1η Αυγούστου για την επικίνδυνη υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει δύο κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις για το θέμα του Κέντρου Υγείας Αίγινας, πέρυσι το Σεπτέμβριο και φέτος τον Ιούλιο.

Ο κ. Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εξήρε την προσπάθεια, την αυταπάρνηση και το φιλότιμο που δείχνουν οι εργαζόμενοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, παρά την υποστελέχωση. Και σημείωσε ότι απαιτείται γενναία αύξηση των αμοιβών του προσωπικού και κίνητρα για τις νησιωτικές περιοχές.

«Δεν πρέπει να γίνει μαύρο πρόβατο το Κέντρο Υγείας της Αίγινας. Πρέπει να στηρίζουμε τη δημόσια Υγεία. Μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, αντί ο υπουργός να σφυρίζει αδιάφορα ή να εξαγγέλλει ΕΔΕ, ενώ ήταν εν γνώσει του τα ελλείμματα, πρέπει να βγει να πει ότι έχει την πλήρη ευθύνη και να μην ρίχνει την ευθύνη στους οδηγούς, οι οποίοι και κάνουν ό,τι μπορούν και δεν παίρνουν άδειες», τόνισε.

Ακόμα, ανέφερε τα εξής: «Το να φτάσει ο γιατρός που συναντήσαμε σήμερα στο Κέντρο Υγείας να έχει τέσσερις συνεχόμενες ημέρες εφημερία, τέσσερα 24ωρα συνεχώς δουλειάς και ευθύνης, αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Προσφέρουν πολλές φορές με αλληλεγγύη, αυταπάρνηση και πάνω από τις υποχρεώσεις τους. Εμείς μαζί τους είμαστε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ισχυρή Πολιτεία δεν περιμένει την αλληλεγγύη και το φιλότιμο. Πρώτα από όλα μεριμνεί για την ασφάλεια και την Υγεία των πολιτών. Αντίθετα σε όλη την Ελλάδα μεθοδεύεται από την κυβέρνηση ένα αδύναμο ΕΣΥ και χτυπάμε καμπανάκι».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευε ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας της ΚΟ Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Τζένη Διαμαντοπούλου, Τρύφων Αλεξιάδης και Χρήστος Λαμπρίδης, οι πρώην υπουργοί Αλέκος Φλαμπουράρης και Κώστας Γαβρόγλου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φάρατζ: Παρουσίασε σχέδιο για απελάσεις αιτούντων άσυλο και προειδοποιεί για «κοινωνική αναταραχή»
Ειδήσεις

Φάρατζ: Παρουσίασε σχέδιο για απελάσεις αιτούντων άσυλο και προειδοποιεί για «κοινωνική αναταραχή»

IDF: Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη»
Ειδήσεις

IDF: Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη»

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Ιουλίου - Δείτε αν κερδίσατε
Φορολογία

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Ιουλίου - Δείτε αν κερδίσατε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μάλλον δεν βιάζεται για την «πρεμιέρα» ο Σαμαράς
Ανεμοδείκτης

Μάλλον δεν βιάζεται για την «πρεμιέρα» ο Σαμαράς

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...
Ανεμοδείκτης

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ