Τουρκικό ΥΠΕΞ εναντίον Νετανιάχου για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η αναφορά στη Γενοκτονία των Αρμενίων γίνεται με σκοπό να συγκαλυφθούν εγκλήματα που, σύμφωνα με την Άγκυρα, διαπράττει το Ισραήλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τις ενέργειές του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος «δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται κατά του παλαιστινιακού λαού».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα.»