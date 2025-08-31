Στο «κόκκινο» η επιστροφή των εκδρομέων – Έντονη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου φέρνει την κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων. Μόνο για σήμερα, Κυριακή (31/8), αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα πάνω από 33.000 επιβάτες, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμα προετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι λιμενικές αρχές έχουν προγραμματίσει 27 δρομολόγια επιστροφής από τον Πειραιά, γεγονός που έχει δημιουργήσει αυξημένη κίνηση τόσο στο λιμάνι όσο και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτό. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται νωρίτερα για να διευκολυνθεί η επιβίβασή τους και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα, με το λιμάνι να γεμίζει από ταξιδιώτες που αποβιβάζονται φορτωμένοι με τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες καλοκαιρινές στιγμές για μικρές αποδράσεις με πλοία.