Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Σύμφωνα με το eviaonline, μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή των Ψαχνών, κοντά στο Εργοστάσιο Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Από τη σύγκρουση, ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη μηχανή, ηλικίας 21 ετών, σκοτώθηκε. Ο δεύτερος, ηλικίας 23 ετών, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος άνδρας, υπέστη ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Στο σημείο έφτασαν μέλη της ομάδας διάσωσης της Εύβοιας, υπό την ηγεσία του Σταύρου Τζιγιάννη, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.