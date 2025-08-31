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Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα – 20.000 κεραυνοί σε λίγες ώρες
Ειδήσεις
20:45 - 31 Αυγ 2025

Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα – 20.000 κεραυνοί σε λίγες ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε τη δυτική Ελλάδα, αφήνοντας πίσω της σοβαρές καταστροφές και προβλήματα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του φαινομένου ήταν οι περίπου 20.000 κεραυνοί που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Στην Κέρκυρα, καταγράφηκε έντονη βροχόπτωση, με 126 χιλιοστά βροχής να πέφτουν μέσα σε μόλις μία ώρα. Στην Κοζάνη, οι άνεμοι έφτασαν σε ριπές τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στα Ιωάννινα, αιφνίδιο μπουρίνι προκάλεσε την κατάρρευση στέγαστρου σκηνής που είχε στηθεί για συναυλία στην πλατεία Μαβίλη. Μέσα στη νύχτα, τεχνικοί κατάφεραν με τη βοήθεια γερανών να ανασηκώσουν το σκέπαστρο και να απομακρύνουν τον ευαίσθητο και δαπανηρό εξοπλισμό ήχου και φωτισμού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε 100 κλήσεις, κυρίως για κοπές και απομακρύνσεις δέντρων που είχαν πέσει εξαιτίας των ανέμων και της καταρρακτώδους βροχής.

Στην Κέρκυρα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και επιχειρήσεις, ενώ αρκετά οχήματα εγκλωβίστηκαν, ιδιαίτερα στην περιοχή της Σπηλιάς, στο ιστορικό κέντρο του νησιού.

Αντίστοιχη εικόνα και στην Κοζάνη, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και καλωδίων, με συνέπεια προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και εκδήλωση μικρών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές.

Σφοδρό μπουρίνι έπληξε και την Καστοριά, με ανέμους έντασης 8-9 μποφόρ να προξενούν σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες.

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