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ΕΕΤΤ: Απόσυρση της κάμερας «SANDA SD-4861» από την ελληνική αγορά
Ειδήσεις
17:13 - 02 Σεπ 2025

ΕΕΤΤ: Απόσυρση της κάμερας «SANDA SD-4861» από την ελληνική αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποφάσισε την απόσυρση από την ελληνική αγορά της κάμερας επιτήρησης Wi-Fi με την εμπορική ονομασία «SANDA SD-4861», άγνωστου κατασκευαστή, λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Σύμφωνα με την Απόφαση ΕΕΤΤ 1156/4 (ΦΕΚ Β/3940/22-07-2025), απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς η διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς δεν πληροί:

  • τις προδιαγραφές προστασίας της υγείας και ασφάλειας ανθρώπων και κατοικίδιων (άρθρο 3.1.α της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ), και
  • το απαιτούμενο επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1.β της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ).

Η απόφαση βασίζεται σε δοκιμές και ελέγχους της αρμόδιας ισπανικής αρχής SETELECO, που οδήγησαν στην αρχική απόσυρση του προϊόντος από την ισπανική αγορά. Δεδομένου ότι εντός τριμήνου δεν υποβλήθηκε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017.

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει την κάμερα στην ελληνική αγορά οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την απόσυρσή της και να ενημερώσουν σχετικά την ΕΕΤΤ.

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