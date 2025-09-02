Δικαστική ήττα Τραμπ: Χρησιμοποίησε παράνομα την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες

Αντιμέτωπος με μία μεγάλη δικαστική ήττα βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη (2/9), καθώς βάσει απόφασης Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου καθίσταται ξεκάθαρο ότι δεν είχε το δικαίωμα να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς, προκειμένου να επιβάλλει το νόμο, όπως ήδη έκανε κατά το προηγούμενο διάστημα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από αγωγή της Πολιτείας της Καλιφόρνια, η οποία αμφισβητεί την ανάπτυξη Εθνοφρουράς από τον Τραμπ, προκειμένου να καταστείλει διαδηλώσεις.

Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Τσαρλς Μπρέιερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση από τον Τραμπ της Εθνοφρουράς και η ανάπτυξη στρατευμάτων παραβιάζει τον νόμο Posse Comitatus Act, ένα νόμο του 19ου αιώνα που απαγορεύει τη χρήση των ομοσπονδιακών δυνάμεων για την επιβολή του νόμου σε εσωτερικές υποθέσεις κάποιας εκ των Πολιτειών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Χέγκσεθ έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να καλέσουν στρατεύματα της Εθνοφρουράς και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα», έγραψε ο Μπρέιερ στην 52σέλιδη γνωμοδότησή του, «δημιουργώντας έτσι μια εθνική αστυνομική δύναμη με επικεφαλής τον Πρόεδρο».

«Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη απέδειξαν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν συστηματικά ένοπλους στρατιώτες (των οποίων η ταυτότητα συχνά αποκρύπτονταν από προστατευτική θωράκιση) και στρατιωτικά οχήματα για να δημιουργήσουν περιμετρική προστασία και οδοφράγματα, να ασκήσουν έλεγχο κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και να επιδείξουν με άλλους τρόπους την στρατιωτική παρουσία τους στο Λος Άντζελες και τα περίχωρά του. Εν ολίγοις, οι κατηγορούμενοι παραβίασαν το νόμο Posse Comitatus», έγραψε ο Μπρέιερ.

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω παραβιάσεις του νόμου Posse Comitatus στην Καλιφόρνια, ο Μπρέιερ εμπόδισε τον Τραμπ και το Χέγκσεθ να χρησιμοποιήσουν στρατεύματα εκεί για «συλλήψεις, ανακρίσεις, έρευνες, κατασχέσεις, περιπολίες ασφαλείας, έλεγχο της κυκλοφορίας, έλεγχο του πλήθους, έλεγχο ταραχών, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ανακρίσεις ή δράση ως πληροφοριοδότες».

Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση παρότι περιορίζεται στην Καλιφόρνια, δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μέλη της Εθνοφρουράς και σε άλλες πόλεις, όπως το Σικάγο.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είχε πει: «Σκέφτομαι να βγω απόψε με την Αστυνομία και φυσικά με τον Στρατό… Έχουμε δουλειά να κάνουμε», αποκαλύπτοντας τις σκέψεις του να διατάξει περιπολίες στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά, την Κυριακή 24 Αυγούστου, αρκετοί ένοπλοι Εθνοφρουροί είχαν βρεθεί στην Ουάσιγκτον, όπου και έκαναν περιπολία στη συνοικία Chinatown.