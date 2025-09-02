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Μετρό Θεσσαλονίκης: POS σε 104 σημεία έκδοσης εισιτηρίων
Ειδήσεις
18:35 - 02 Σεπ 2025

Μετρό Θεσσαλονίκης: POS σε 104 σημεία έκδοσης εισιτηρίων

Reporter.gr Newsroom
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Πολύ σύντομα, οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν εισιτήρια χρησιμοποιώντας τραπεζική κάρτα, καθώς τίθενται σε πλήρη λειτουργία τα POS στα εκδοτήρια όλων των σταθμών του δικτύου.

Πιο αναλυτικά, η εγκατάσταση των τερματικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται, μέσα στις επόμενες ημέρες, να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση συνολικά 104 συσκευών στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, διασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη του συνόλου του συστήματος.

Με την ενεργοποίηση της νέας αυτής επιλογής, οι χρήστες του Μετρό θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • πραγματοποιούν πληρωμές με μεγαλύτερη ευελιξία,
  • χρησιμοποιούν χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες για τις συναλλαγές τους,
  • αποφεύγουν καθυστερήσεις και ουρές στα σημεία πώλησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ενσωμάτωση των POS ενισχύει τη συνολική λειτουργικότητα του συστήματος, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσφέροντας ένα πιο σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη μεταφορικό μέσο.

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