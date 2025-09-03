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«Καμπανάκι» για το δημογραφικό στην Ελλάδα: Από τους Financial Times μέχρι τον Ίλον Μασκ
Ειδήσεις
08:50 - 03 Σεπ 2025

«Καμπανάκι» για το δημογραφικό στην Ελλάδα: Από τους Financial Times μέχρι τον Ίλον Μασκ

Reporter.gr Newsroom
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Με μια ανάρτηση που τιτλοφορείται «ο θάνατος της Ελλάδας», ο Έλον Μασκ σχολίασε το σοβαρό δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα, με αφορμή την είδηση για το κλείσιμο 700 και πλέον σχολείων. Μάλιστα, πριν από την ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου, η σχετική είδηση είχε ήδη «περάσει» τα ελληνικά σύνορα, καθώς διεθνή Μέσα - όπως οι Financial Times - δημοσίευσαν ρεπορτάζ σχετικά με τα «λουκέτα» σε πολλά ελληνικά σχολεία, λόγω της έλλειψης μαθητών. 

Πιο αναλυτικά, το δημοσίευμα της FT αναφέρει πως η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας άνω των 750 σχολικών μονάδων αφορά πάνω από το 5% των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε απομονωμένες περιοχές, αλλά επεκτείνεται ακόμη και στην Αττική, γεγονός που υποδηλώνει βαθύτερα δημογραφικά προβλήματα. Μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα «φιλοξενεί» και δηλώσεις της υπουργού Παιδεία, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία είπε: «Οι σχολικές αίθουσες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκε κατά 111.000 από το 2018 μέχρι σήμερα – μια πτώση της τάξης του 19%. Σχολιάζοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία - στο ίδιο ρεπορτάζ - η καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας Αλεξάνδρα Τραγάκη υπογραμμίζει ότι η πτώση αυτή δεν είναι μόνο έντονη αλλά και εξαιρετικά ταχεία.

Οι FT καταγράφουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως αυτή της Ψερίμου, ενός μικρού νησιού των Δωδεκανήσων. Εκεί, το δημοτικό σχολείο ανοίγει ξανά μετά από 15 χρόνια, προκειμένου να φιλοξενήσει μόλις πέντε παιδιά – δύο στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο.

Το δημοσίευμα αναφέρει, ακόμη, ότι η ραγδαία πληθυσμιακή μείωση συνδέεται άμεσα με τη δεκαετή οικονομική κρίση της χώρας. Από το 2011 και έπειτα, οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων σε ετήσια βάση. Ανάμεσα στις απογραφές του 2001 και του 2021, ο αριθμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία (20–40 ετών) μειώθηκε κατά 500.000 – δηλαδή κατά 31%. Επιπλέον, το brain drain - δηλαδή η μαζική φυγή μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς η εγχώρια αγορά εργασίας δεν είναι αρκετά ελκυστική - επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση, αφού μείωσε τον αριθμό των πιθανών γονέων, όπως σχολιάζεται στο ίδιο άρθρο των FT.

Σε αυτό το πλαίσιο, δε, εξίσου σημαντικό είναι ότι μέχρι το 2022, οι γεννήσεις έπεσαν κάτω από τις 80.000 ετησίως, ενώ το 2023 καταγράφηκαν σχεδόν οι διπλάσιοι θάνατοι. Η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού έχει ξεπεράσει τα 32 έτη, ενώ ο δείκτης γονιμότητας έχει κατρακυλήσει στο 1,35 – ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, οι γεννήσεις εκτός γάμου εξακολουθούν να παραμένουν περιορισμένες.

Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ στο Χ

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 11:21
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