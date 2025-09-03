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Η Δανία θα φιλοξενήσει την παραγωγή καυσίμων για ουκρανικούς πυραύλους μακράς εμβέλειας
Ειδήσεις
15:46 - 03 Σεπ 2025

Η Δανία θα φιλοξενήσει την παραγωγή καυσίμων για ουκρανικούς πυραύλους μακράς εμβέλειας

Reporter.gr Newsroom
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Ένας ουκρανικός κατασκευαστής όπλων θα ξεκινήσει την παραγωγή καυσίμων για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη Δανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη (3/9) η δανική κυβέρνηση.

Η ουκρανική εταιρεία είναι η Fire Point, κατασκευάστρια των πυραύλων Flamingo, τους οποίους ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει περιγράψει ως τα πιο επιτυχημένα όπλα της χώρας του. Η παραγωγή καυσίμων θα πραγματοποιείται κοντά στην αεροπορική βάση Skydstrup της Δανίας, όπου βρίσκεται η στόλος των μαχητικών αεροσκαφών F-16 της σκανδιναβικής χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την κοινή παραγωγή όπλων με τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Βρετανία και τη Λιθουανία.

«Είναι ένα χέρι βοήθειας στον αγώνα της Ουκρανίας για ασφάλεια, ανεξαρτησία και, κυρίως, την ευκαιρία να ζήσει σε ειρήνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Άμυνας, Troels Lund Poulsen.

Η Δανία είναι σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και μέχρι στιγμής έχει συνεισφέρει 10,13 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική υποστήριξη, σύμφωνα με το δανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η δανική κυβέρνηση διέθεσε πρόσφατα 500 εκατομμύρια κορώνες για να υποστηρίξει τις ουκρανικές εταιρείες που επεκτείνονται στη σκανδιναβική χώρα.

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