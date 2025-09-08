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Δύο σημαντικές αναφορές στην Ελλάδα στον απολογισμό της Κομισιόν
Ειδήσεις
17:46 - 08 Σεπ 2025

Δύο σημαντικές αναφορές στην Ελλάδα στον απολογισμό της Κομισιόν

Reporter.gr Newsroom
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Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον απολογισμό των εργασιών της από την έναρξη της θητείας της, την 1η Δεκεμβρίου 2024, ανέδειξε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, η Επιτροπή επισημαίνει το ελληνικό πρόγραμμα Antinero για την προστασία των δασών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU), καθώς και τα νησιά Άγιος Ευστράτιος και Χάλκη, που καθίστανται κλιματικά ουδέτερα και ενεργειακά αυτόνομα με τη στήριξη της Πολιτικής Συνοχής και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Επιτροπή τονίζει ότι παρά τις σημερινές διεθνείς προκλήσεις, έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της στις πολιτικές κατευθύνσεις, προχωρώντας σε μέτρα για απλοποίηση κανόνων, μείωση γραφειοκρατίας, ενίσχυση τεχνητής νοημοσύνης, καινοτομίας και καθαρών τεχνολογιών, ενώ παράλληλα επενδύει στην ευημερία των περιφερειών και το μέλλον του γεωργικού τομέα.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, η στήριξη της Επιτροπής παραμένει ακλόνητη, ενώ δρομολογούνται καινοφανείς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Για τη θωράκιση της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ και τη μείωση εξαρτήσεων, η Επιτροπή διεύρυνε τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ινδία και από τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη Νότια Αμερική. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ΕΕ αναδεικνύεται ως αξιόπιστος παγκόσμιος εταίρος.

Τέλος, η Επιτροπή έχει θέσει τις βάσεις για ένα νέο, απλούστερο και πιο ευέλικτο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2028-2034), για τη στήριξη των προτεραιοτήτων της Ευρώπης στο παρόν και το μέλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 17:51
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