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BAT Hellas: Σε 100 σημεία η πιλοτική εφαρμογή της λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης για επαλήθευση ηλικίας των αγοραστών προϊόντων νικοτίνης
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17:26 - 08 Σεπ 2025

BAT Hellas: Σε 100 σημεία η πιλοτική εφαρμογή της λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης για επαλήθευση ηλικίας των αγοραστών προϊόντων νικοτίνης

Reporter.gr Newsroom
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Η BAT Hellas συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας για την προστασία των ανηλίκων, υποστηρίζοντας την εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ χωρίς ταυτότητα; Δεν παίζει!», η οποία υλοποιείται από το Υπουργείο. 

Η εκστρατεία τονίζει ότι η τήρηση του νόμου που απαγορεύει την πώληση αυτών των προϊόντων σε άτομα κάτω των 18 ετών αποτελεί ευθύνη όλων και παρουσιάστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 στο περίπτερο της BAT Hellas στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η καινοτόμος ΑΙ λύση της BAT για ασφαλή και αξιόπιστη ταυτοποίηση της ηλικίας των καταναλωτών μέσω ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων (αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου), με σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται ήδη στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών της BAT και μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσικά καταστήματα, περιορίζοντας την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από 100 σημεία πώλησης.

Οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την εκστρατεία και να δοκιμάσουν από κοντά το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση ηλικίας, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της BAT Hellas, κτίριο 14.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ψηφίσαμε τον νόμο που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: Πώς ελέγχει το σημείο πώλησης την ανηλικότητα του αγοραστή; Με ένα ψηφιακό εργαλείο, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ την BAT γιατί συμβάλλει με υπεύθυνο τρόπο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».

Ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, επεσήμανε: «Μέσω αυτής της πλατφόρμας, η BAT Hellas μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στην αναγνώριση ηλικίας μέσω των χαρακτηριστικών του προσώπου, ώστε να μειώσουμε μέχρι εξαλείψεως τον κίνδυνο πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα νικοτίνης. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται και η ηλεκτρονική διανομή των εν λόγω προϊόντων. Έτσι, μας δίνονται αναβαθμισμένες δυνατότητες εφαρμογής του νόμου».

Η Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της BAT Hellas, σημείωσε: «Στην BAT Hellas, στηρίζουμε με αποφασιστικότητα την εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων. Έχοντας την καινοτομία στο DNA μας, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε μια λύση αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας, την οποία τις επόμενες εβδομάδες θα εφαρμόσουμε πιλοτικά σε 100 σημεία πώλησης. Στόχος θα είναι να κερδίσουμε γνώση, ώστε να πετύχουμε την θωράκιση και προστασία της νέας γενιάς της χώρας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η BAT δεσμεύεται να είναι αρωγός της Πολιτείας σε αυτό το ταξίδι αλλαγής για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου που θα ενισχύσει την εφαρμογή του νόμου και θα διασφαλίσει ότι η πρόσβαση σε προϊόντα νικοτίνης είναι αδύνατη για άτομα κάτω των 18».

Η BAT επιδιώκει να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) για τους ενήλικους καταναλωτές, την κοινωνία και τους εργαζομένους της, μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη στις χώρες που δραστηριοποιείται.

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