ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μερτς: Τέλος η «αυταπάτη» της αυτονόητης διατλαντικής συμμαχίας – Η Ευρώπη χρειάζεται δική της στρατηγική
Ειδήσεις
17:32 - 08 Σεπ 2025

Μερτς: Τέλος η «αυταπάτη» της αυτονόητης διατλαντικής συμμαχίας – Η Ευρώπη χρειάζεται δική της στρατηγική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, όπου η διατλαντική σχέση δεν είναι πλέον δεδομένη, αλλά «εξαρτάται από την περίσταση και τα αμοιβαία συμφέροντα», όπως δήλωσε κατά την ετήσια σύνοδο περίπου 230 γερμανών πρέσβεων στο Βερολίνο, στη θεματική πλατφόρμα "Ασφάλεια, Ελευθερία, Ευημερία".

Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι «η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της, απομακρυνόμενη από ψευδείς νοσταλγίες», ενώ, παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σημαντικός εταίρος. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η σχέση έχει χάσει τον αυτονόητο χαρακτήρα της και συνδέεται πλέον με συγκεκριμένα συμφέροντα και ζητήματα. Ευδιάκριτα υπογράμμισε ότι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η διατλαντική σχέση θα εξαρτάται από την ισχύ της Ευρώπης και όχι πλέον από μεγαλοστομίες.

Με σαφήνεια χαρακτήρισε τη διαμορφούμενη κατάσταση ως νέα και απαιτητική, καλώντας σε δράση: την εισαγωγή νέων εταιρικών σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο που θα συμβάλλουν στην εδραίωση της θέσης της Ευρώπης. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι παράλληλα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα πιο δυναμικά και υπάρχουσες συμμαχίες, απ’ ό,τι έχει γίνει ως τώρα.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, τη δημιουργία ενός συστήματος βασισμένου σε αρχές, το οποίο θα ευνοεί και θα στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο — ακόμη και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εφόσον υπάρχουν αμοιβαία οφέλη.

Κυρίως, δε, αναφέρθηκε στη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σταματούν στην κατάκτηση της Ουκρανίας· αντιθέτως, εκεί είναι που άρχισαν.

Απευθυνόμενος σε διπλωματικούς εκπροσώπους, ο Μερτς τόνισε ότι σήμερα η πολιτική ασφάλειας, η μεταναστευτική, εμπορική και εσωτερική πολιτική δεν μπορούν να θεωρούνται ως ξεχωριστές. Έκανε σαφές ότι ο διαχωρισμός αυτών των πολιτικών πεδίων δημιουργεί μια εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας, ακριβώς γιατί αποκρύπτει τις εξωτερικές απειλές όπως οι πόλεμοι ή οι παραβάσεις κανόνων. Αυτή η ψευδαίσθηση, όπως είπε, απλώς τροφοδοτεί μια επίπλαστη διάθεσης απομόνωσης.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε ότι παρά το γεγονός πως η Γερμανία είναι γεωγραφικά και πολιτικά περιβαλλόμενη από φιλικά κράτη, δεν είναι νησί· αντιθέτως, οι ισχυροί δεσμοί με τους ευρωπαίους γείτονες δείχνουν πόσο βαθιά αλληλένδετες είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές αποφάσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BAT Hellas: Σε 100 σημεία η πιλοτική εφαρμογή της λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης για επαλήθευση ηλικίας των αγοραστών προϊόντων νικοτίνης
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

BAT Hellas: Σε 100 σημεία η πιλοτική εφαρμογή της λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης για επαλήθευση ηλικίας των αγοραστών προϊόντων νικοτίνης

Δήμας: Ολοκληρώνεται εντός του 2025 η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δήμας: Ολοκληρώνεται εντός του 2025 η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

Συνάντηση Γεραπετρίτη- Μ. Χαφτάρ: Στο «τραπέζι» μεταναστευτικό, στρατηγικές συνεργασίες και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Πολιτική

Συνάντηση Γεραπετρίτη- Μ. Χαφτάρ: Στο «τραπέζι» μεταναστευτικό, στρατηγικές συνεργασίες και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ευρωκλινική Αθηνών: Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τι λέει η κλινική
Υγεία

Ευρωκλινική Αθηνών: Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τι λέει η κλινική

Χατζηθεοδοσίου: Καμία πρόνοια για τις μικρομεσαίες στη ΔΕΘ - 300.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου: Καμία πρόνοια για τις μικρομεσαίες στη ΔΕΘ - 300.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών
Νομίσματα

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Υπερκάλυψη 3,5 φορές στη Δημόσια Προσφορά – Στα €3,2 η διάθεση μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Πολιτική
26/06/2026 - 16:15

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Ναυτιλία
26/06/2026 - 16:12

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ