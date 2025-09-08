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Χωρίς τζίρο το ΧΑ, υπέκυψε στις πιέσεις - Ποιες μετοχές διασώθηκαν
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17:33 - 08 Σεπ 2025

Χωρίς τζίρο το ΧΑ, υπέκυψε στις πιέσεις - Ποιες μετοχές διασώθηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Άλλη μια αποτυχημένη απόπειρα διάσπασης της αντίστασης των 2035 μονάδων τη Δευτέρα στο ΧΑ, με την αγορά να χάνει τα πρωινά κέρδη (υψηλό ΓΔ 2034 +0,54%) και να διολισθαίνει σταδιακά μέχρι τις 2004 μονάδες (-0,9%) με το κλείσιμο ελαφρώς καλύτερο  στις 2017 -0,28%.

Χαμηλός για άλλη μια συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου ο τζίρος στα 161 εκατ. ευρώ – κάτι που δεν βοηθάει για αλλαγή της βραχυπρόθεσμης τάσης – με την μερίδα του λέοντος σε τράπεζες και Metlen.

Τα συνεχιζόμενα θετικά reports διεθνών – αλλά και εγχώριων – οίκων για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο δεν φαίνεται να υποστηρίζονται – τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο – από τους επενδυτές, με τον ΔΤΡ -1% και το σύνολο των μετοχών του κλάδου – πλην Bochgr +1,08% - να κλείνει με απώλειες.

Υποχώρηση και σε ΕΛΠΕ -2,36, METLEN -1,88%, ΕΤΕ -2,7% με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών 11/12 και καλύτερη συμπεριφορά σε ΜΠΕΛΑ +3,4% μετά και την (πολύ) αυξημένη τιμή στόχο από την Euroxx στα 42 ευρώ, ΜΟΗ +1,2%, ΑΡΑΙΓ +1,7%, ΤΙΤΑΝ +1,1% και ΕΛΧΑ +1,17%.

Μικρότερες απώλειες στον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης με ΑΔΜΗΕ -1,4% (ενδοσυνεδριακά έως το -5%) στην δίνη πολιτικών και οικονομικών συμπληγάδων μεταξύ Ελλάδας / Κύπρου για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ΟΛΠ -0,7% και ΚΡΙ -1,5%, ανοδικά η DIMAND +2,4%, ΠΕΤΡΟ +1,13% και ΟΛΘ +0,6%.

Σημαντικό το επόμενο διήμερο με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξαμήνου αρκετών εισηγμένων (Metlen, ΣΑΡ, ΔΑΑ, ΟΤΟΕΛ) με τους αναλυτές να αναμένουν οριακή βελτίωση στις γραμμές κερδοφορίας (ενδεικτικά το consensus δίνει τα παρακάτω ebitda εξαμήνου για Metlen 502 εκ. +6% , ΣΑΡ 47 εκ. +12% , ΔΑΑ 183 εκ. -4% και ΟΤΟΕΛ 122 εκ. +0,7%) ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για κάποιες περιπτώσεις που θα εμφανίσουν χαμηλότερα μεγέθη από τα προσδοκόμενα.

Ψύχραιμη η Ευρώπη (Dax +0.4% , Stoxx 600 +0.2%) ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης Μπαιρού στην Γαλλία, θετικά τα futures στις ΗΠΑ (S&P +0.17%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 19:51
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