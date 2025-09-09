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SAFE: Η ΕΕ ενέκρινε €150 δισ. για ενίσχυση της άμυνας - €700 εκατ. στην Ελλάδα
Ειδήσεις
18:00 - 09 Σεπ 2025

SAFE: Η ΕΕ ενέκρινε €150 δισ. για ενίσχυση της άμυνας - €700 εκατ. στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για την προσωρινή χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 150 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά 787.669.283 ευρώ από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα SAFE αποσκοπεί στη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων των κρατών μελών, στη στήριξή τους για την αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων στον εξοπλισμό και στην προμήθεια αμυντικών προϊόντων μέσω κοινών αγορών.

Η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά 787.669.283 ευρώ από το πρόγραμμα, ενώ έχει ήδη υποβάλει πρόταση για λήψη χαμηλότοκων δανείων ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Το SAFE είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο τον Μάιο του 2025 και από τότε έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, με 19 κράτη μέλη να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν και να ζητούν στήριξη πέραν του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

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Το πρόγραμμα προσφέρει μακροπρόθεσμα δάνεια χαμηλού κόστους για την προμήθεια άμεσου και αναγκαίου αμυντικού εξοπλισμού και επιτρέπει στην ΕΕ να ενισχύσει την Ουκρανία, συνδέοντας εξαρχής την αμυντική βιομηχανία της με το SAFE. Τα δάνεια περιλαμβάνουν δεκαετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή, ανταγωνιστικά επιτόκια και δυνατότητες διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, ώστε να διευρυνθεί η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων.

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, τα οποία θα περιγράφουν τον τρόπο χρήσης της χρηματοδοτικής συνδρομής και πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια αυτά, με στόχο την εκταμίευση των πρώτων κονδυλίων στις αρχές του 2026.

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