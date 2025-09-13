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Σδούκου: Υπεύθυνα μέτρα με κοινωνικό αποτύπωμα – Δεν τελειώνει η πολιτική στη ΔΕΘ
Πολιτική
18:36 - 13 Σεπ 2025

Σδούκου: Υπεύθυνα μέτρα με κοινωνικό αποτύπωμα – Δεν τελειώνει η πολιτική στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα μέτρα κατά της ακρίβειας, τη συζήτηση γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ, τις δημοσκοπήσεις και τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα μίλησε στην ΕΡΤ NEWS η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.  

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «υπεύθυνη διακυβέρνηση σημαίνει να δίνεις αυτά που πραγματικά μπορείς και όχι όσα απλώς θα ήθελες». Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις, στηριγμένες σε δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργήθηκαν μέσα από την ορθή οικονομική διαχείριση των τελευταίων ετών.

«Τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν είναι αποσπασματικά», εξήγησε, «αλλά μέρος μιας συνολικής πολιτικής που έχει ως στόχο να επιστρέψει πλεονάσματα στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο». Πρόσθεσε, όμως, ότι οι ανάγκες των πολιτών δεν εξαντλούνται σε αυτές τις παροχές: «Η πολιτική συνεχίζεται και τα μέτρα δεν είναι το τέλος της προσπάθειας».

Για την ακρίβεια

Η κ. Σδούκου αναγνώρισε πως η ακρίβεια παραμένει σοβαρό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι τα νέα μέτρα δεν λύνουν ολοκληρωτικά την κρίση, αλλά συμβάλλουν στη μερική ανακούφιση των πολιτών. Ανέφερε, επίσης, ότι από 1ης Ιανουαρίου 2025 οι πολίτες θα διαπιστώσουν αυξήσεις «από μισό έως και δύο μισθούς» στα ετήσια εισοδήματά τους.

Σχολιάζοντας τις αιτίες του πληθωρισμού, τις απέδωσε κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και μεταφορών. Τόνισε ότι απαιτείται ένα σύνολο παρεμβάσεων, όπως ενισχυμένοι έλεγχοι και νέα εργαλεία εποπτείας της αγοράς, για να συγκρατηθούν οι τιμές.

Για τη μείωση του ΦΠΑ

Απαντώντας στην κριτική περί καθυστέρησης ή άρνησης μείωσης του ΦΠΑ, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, η εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε πως η κυβέρνηση προτιμά στοχευμένες ενισχύσεις απευθείας στους πολίτες, παρά μια γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ που, όπως είπε, έχει περιορισμένη απόδοση για τον καταναλωτή.

Στηρίχθηκε, μάλιστα, σε εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες το 80% του οφέλους από μια μείωση ΦΠΑ χάνεται στη διαδρομή και μόνο το 20% φτάνει τελικά στον καταναλωτή.

Για τις δημοσκοπήσεις

Η κ. Σδούκου δήλωσε ικανοποιημένη από την εικόνα της ΝΔ στις τελευταίες μετρήσεις, μιλώντας για «συγκρατημένη αισιοδοξία». Τόνισε πως το προβάδισμα έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ξεκάθαρο και απέδωσε την άνοδο στην αποδοχή των μέτρων της κυβέρνησης, παρά το ότι, όπως είπε, δεν έχουν ακόμη γίνει πλήρως αντιληπτά από όλους τους πολίτες.

Για τις εξελίξεις στα ενεργειακά

Η εβδομάδα, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα θετική για την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας. Η εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αμερικανική Chevron για επενδύσεις, καθώς και στην επίσκεψη υψηλόβαθμου αξιωματούχου των ΗΠΑ, γεγονότα που, όπως τόνισε, δείχνουν ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η παρουσία ενεργειακών κολοσσών όπως η Chevron και η ExxonMobil στη χώρα δεν είναι μόνο οικονομικής, αλλά και γεωπολιτικής σημασίας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε μικρές και μεγάλες νίκες κάθε μέρα. Και αυτόν τον στόχο υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συνέπεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2025 - 18:47
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