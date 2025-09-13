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«Πυρά» για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση από τους συνηγόρους Φύσσα και Αιγύπτιων ψαράδων
Πολιτική
19:23 - 13 Σεπ 2025

«Πυρά» για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση από τους συνηγόρους Φύσσα και Αιγύπτιων ψαράδων

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, με τους συνηγόρους της οικογένειας Φύσσα και των Αιγύπτιων αλιεργατών να κάνουν λόγο για σκανδαλώδη και ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση, λίγες μόλις ημέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και ενώ εκκρεμούν κρίσιμες εφέσεις και δικαστικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής αποφυλακίστηκε με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για λόγους υγείας. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ήδη από εχθές (Παρασκευή, 12/9), οπότε και ανακοινώθηκε η αποφυλάκισή του, τα κόμματα της Αριστεράς - αλλά και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα - αντέδρασαν έντονα, κάνοντας λόγο για μία απόφαση «πλήγμα» στη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση των συνηγόρων της οικογένειας Φύσσα

Η θλιβερή επέτειος των 12 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής σημαδεύεται σήμερα από μια σκανδαλώδη απόφαση: την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του κατ’ οίκον, επικαλούμενο προβλήματα υγείας.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και ενώ εκκρεμούν εισαγγελικές εφέσεις για το ύψος των ποινών τόσο του αρχηγού όσο και των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης. Το μήνυμα που αποστέλλεται είναι σαφές: ευνοϊκή αντιμετώπιση των εγκλημάτων της ακροδεξιάς και του ναζισμού, που διευκολύνει τη συνέχιση των εγκληματικών πράξεων. Ταυτόχρονα, προσβάλλεται βάναυσα η συλλογική μνήμη της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η επίκληση της ανθρωπιάς της δικαστικής εξουσίας έναντι κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούσε να είναι πειστική – αν εφαρμοζόταν για κάθε κρατούμενο. Όχι μόνο για εκείνους στους οποίους ο κρατικός μηχανισμός επί μακρόν επιφύλασσε ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση, με τραγικές συνέπειες για τα θύματα της ναζιστικής μισαλλοδοξίας και την ίδια τη δημοκρατία.

Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία δεν έχει εξαλειφθεί – έχει συνέχεια. Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της ύπαρξης και δράσης της οργάνωσης υπό διάφορες μορφές και ονόματα, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία.

Αναμένουμε από τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας να πράξουν τα δέοντα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, διασφαλίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί πλήρως.

Oι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας Φύσσα,

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος
Χρύσα Παπαδοπούλου
Ελευθερία Τομπατζόγλου
Μαρίνα Δαλιάνη
Αργύρης Συρίγος

Η ανακοίνωση των συνηγόρων των Αιγύπτιων ψαράδων

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου αργά χτες το μεσημέρι και αφού είχε ολοκληρωθεί στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών η δικάσιμος για την υπόθεση Χρυσή Αυγή, στην οποία δεν είχε γίνει η παραμικρή αναφορά, ενώ το βούλευμα που τον αποφυλακίζει δεν είχε περιέλθει ακόμα στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Ούτως η άλλως, όπως επανειλημμένα είχαμε επισημάνει, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” Νίκος Μιχαχολιάκος έχει πάψει εδώ και τρία χρόνια να είναι ουσιαστικά κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού, αφού όπως προκύπτει από σωρεία εγγράφων και πιστοποιητικών που κατέθεσαν πρόσφατα στη δίκη οι συνήγοροί του στη δίκη, διαρκώς νοσηλεύεται σε διάφορα νοσοκομεία και κυρίως σε Κέντρο Αποκατάστασης εκτός της περιοχής Δομοκού, στην Αθήνα.

Και έχει επισημανθεί η ιδιαίτερα προνομιακή του μεταχείριση σε σύγκριση με άλλους κρατούμενους, ιδίως όσους δεν ανήκουν στην ίδια πλευρά του πολιτικού χάρτη, που αφήνονται αβοήθητοι απέναντι στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Ο Ν.Μ. με την επίκληση προβλημάτων υγείας είχε αποφυλακισθεί τον Μάιο 2024 με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας που ανατράπηκε έναν μήνα αργότερα με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας και με το σκεπτικό ότι και μέσα από τη φυλακή εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος. Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά. Όμως εκτός από τη δική του έφεση, εκκρεμεί και έφεση του εισαγγελέα, που αν γίνει δεκτή μπορεί η ποινή να αυξηθεί.

Η αποφυλάκιση του Ν.Μ. και η όλη ιδιαίτερη πολύχρονη μεταχείρισή του σε αντίθεση με ένα κλίμα αυστηροποίησης και ποινικού λαϊκισμού που κυριαρχεί, αποτελεί μια πρόκληση για το αντιφασιστικό κίνημα και την κοινωνία λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ενώ σε λίγες εβδομάδες θα κληθεί να απολογηθεί στο δικαστήριο. Εχουν προηγηθεί αποφυλακίσεις και άλλων καταδικασμένων για διεύθυνση της Χ.Α. που έγιναν γνωστές εκ των υστέρων.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλουμε την απόφαση. Η άσκηση ενδίκου μέσου από τον εισαγγελέα αποτελεί το μόνο μέσο ανατροπής της. Και η απαίτηση να ελεγχθεί η απόφαση σε υπέρτερο βαθμό δικαιοδοσίας είναι αυτονόητη.

Εχουμε επίγνωση των ορίων της ποινικής δίκης και της σχετικότητας της ποινικής μεταχείρισης. Η μάχη ενάντια στη φασιστική βία και τον φασισμό συνεχίζεται μέσα και έξω από τα δικαστήρια, με επόμενο βήμα τη μαζική συμμετοχή στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις των επόμενων ημερών.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας των Αιγύπτιων αλιεργατών

Καμπαγιάννης Θανάσης
Παπαδάκης Κώστας
Σκαρμέας Κώστας

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