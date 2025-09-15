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Σεμερτζίδου για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους - Μας έμπλεξαν
Ειδήσεις
19:14 - 15 Σεπ 2025

Σεμερτζίδου για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους - Μας έμπλεξαν

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην πολιτευτής της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, αντιδρά μετά τη δέσμευση περιουσιακών της στοιχείων, ανάμεσά τους πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα, στο πλαίσιο έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Μιλώντας στο Mega, η κυρία Σεμερτζίδου τόνισε ότι η ίδια και η οικογένειά της δεν είχαν καμία εμπλοκή, ότι έγιναν άδικα «στόχος νούμερο ένα» και εξέφρασε την αγανάκτησή της, υποστηρίζοντας πως δεν σχετίζονται με τις καταδικαστικές αποφάσεις για άλλους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι κανείς δεν σκέφτεται τους γονείς της και δήλωσε πως ενημερώθηκε για τη δέσμευση μόλις τη στιγμή που παρέδιδε αυτοκίνητο.

Όπως τόνισε στο Mega: «Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύριο που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 19:19
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