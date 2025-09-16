ΕΚΚΟΜΕΔ: Πληρωμές τουλάχιστον €9 εκατ. σε 13 νέα έργα εντός δύο εβδομάδων

Μέσα σε δύο εβδομάδες, το ΕΚΚΟΜΕΔ (Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργικής Οικονομίας) πραγματοποίησε νέες εκταμιεύσεις συνολικού ύψους 9,01 εκατομμυρίων ευρώ για 13 οπτικοακουστικές παραγωγές – εκ των οποίων οι 3 διεθνείς και οι 10 ελληνικές. Οι ενισχύσεις αυτές ενίσχυσαν άμεσα την εγχώρια οικονομία με κεφάλαια που άγγιξαν τα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, από την ίδρυση του ΕΚΚΟΜΕΔ στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 76,2 εκατομμύρια ευρώ για 78 παραγωγές μέσω του μηχανισμού επιστροφής επένδυσης (Cash Rebate). Οι επενδύσεις αυτές έχουν κινητοποιήσει 126,3 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικά κεφάλαια. Από τα έργα αυτά, 56 αφορούν εγχώριες παραγωγές ή συμπαραγωγές με ελληνική μειοψηφική συμμετοχή, ενώ 22 είναι διεθνείς παραγωγές.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από σήμερα – μέσω του Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικού και Δημιουργικού Τομέα του ΕΚΚΟΜΕΔ, το οποίο θεσπίστηκε με τον Νόμο 5105/2024 – το νέο Ευρετήριο Πληρωμών Έργων. Το ευρετήριο αυτό καταγράφει αναλυτικά τα ποσά που έχουν καταβληθεί ανά έργο και ανά δικαιούχο, από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Κέντρου από το 2019 μέχρι και σήμερα.

Η λειτουργία του Ευρετηρίου συνιστά σημαντική καινοτομία για τον εγχώριο κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό χώρο, καθώς προάγει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, επιτρέποντας στον δημόσιο διάλογο να στηρίζεται σε επαληθεύσιμα και αξιόπιστα δεδομένα.