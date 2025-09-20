Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται. Όπως διαπιστώθηκε, είχε χρησιμοποιήσει πλαστική σακούλα για να πνίξει το θύμα.
18:47 - 20 Σεπ 2025
Θεσσαλονίκη: Ένας 50χρονος έπνιξε την αδερφή του και παραδόθηκε
Ένας άνδρας πενήντα χρόνων τηλεφώνησε στην αστυνομία, σήμερα (Σάββατο, 20/9) στις 15:00 και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Θεσσαλονίκη.
Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2025 - 18:01