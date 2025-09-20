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Θεσσαλονίκη: Ένας 50χρονος έπνιξε την αδερφή του και παραδόθηκε
Ειδήσεις
18:47 - 20 Σεπ 2025

Θεσσαλονίκη: Ένας 50χρονος έπνιξε την αδερφή του και παραδόθηκε

Reporter.gr Newsroom
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Ένας άνδρας πενήντα χρόνων τηλεφώνησε στην αστυνομία, σήμερα (Σάββατο, 20/9) στις 15:00 και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται. Όπως διαπιστώθηκε, είχε χρησιμοποιήσει πλαστική σακούλα για να πνίξει το θύμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2025 - 18:01
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