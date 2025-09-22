Άνοιξαν οι αιτήσεις για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινά για πρώτη φορά, παράλληλα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Σκοπός είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της Δικτυακής Πύλης e-IEP από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου (ώρα 13:00) έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου (ώρα 13:00). Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, θα έχει διάρκεια 48 ωρών και υλοποιείται στο πλαίσιο δράσεων για την προαγωγή της ασφάλειας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των μαθητών, μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτικών και στελεχών σε σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και παρέμβασης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, πρόκειται για την 4η φάση μιας ευρύτερης δράσης που εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, η οποία υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Οι σχετικές επιμορφωτικές ενέργειες είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2024 για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των τετραμελών ομάδων δράσης, συνεχίστηκαν το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2025 με τους υπεύθυνους αποδεκτών αναφορών και τους συμβούλους εκπαίδευσης, ενώ από φέτος υλοποιούνται για πρώτη φορά ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αφορούν όλα τα στελέχη εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε: «Δίνουμε στους εκπαιδευτικούς μας τα αναγκαία εφόδια, ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Η ασφάλεια και η ψυχική ισορροπία των παιδιών μας είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Θέλουμε κάθε παιδί να νιώθει ασφαλές και αποδεκτό στο σχολείο. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: κανένα παιδί μόνο του απέναντι στη βία, κανένα παιδί χωρίς στήριξη στο σχολικό περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΕΠ, Σπύρος Δουκάκης, επισήμανε: «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας αποτελεί καθοριστικό βήμα για την προστασία των παιδιών μας. Η 4η φάση επιμόρφωσης δίνει στα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσουν την ασφάλεια κάθε μαθητή και μαθήτριας».

Οι βασικοί στόχοι της επιμόρφωσης είναι:

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την αναγνώριση, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού,

η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την καλλιέργεια ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος και

η διασφάλιση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της εκπαιδευτικής προόδου όλων των μαθητών.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στον πρώτο κύκλο ορίζεται στους 1.000, με επιλογή βάσει σειράς υποβολής αιτήσεων. Μετά τη συμπλήρωση των θέσεων, δεν θα είναι δυνατή νέα εγγραφή, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος.

Με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης από το ΙΕΠ.