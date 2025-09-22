Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο: Συγχαρητήρια στη νέα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς την Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Επιμελητήριο συνεχάρη την κ. Γκιλφόϊλ, η οποία επικυρώθηκε ως η 25η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του, τόνισαν ότι προσβλέπουν στη θερμή υποδοχή της νέας πρέσβειρας, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή τους να στηρίξουν το έργο της και να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας και να συνεργαστούμε στενά μαζί της για την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση των διαχρονικών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.