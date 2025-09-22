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ΣτΕ: Τέλος στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε πιλοτές χωρίς ομοφωνία συνιδιοκτητών
Ακίνητα
18:43 - 22 Σεπ 2025

ΣτΕ: Τέλος στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε πιλοτές χωρίς ομοφωνία συνιδιοκτητών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, όπως πιλοτές και ακάλυπτοι χώροι, δεν είναι δυνατή όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και διατυπώνονται αντιρρήσεις ακόμη και από έναν συνιδιοκτήτη.

Με την απόφαση 1616/2025, υπό την προεδρία της Ευαγγελίας Νίκα και εισηγητή τον σύμβουλο Δημήτρη Βασιλειάδη, το ΣτΕ έκρινε ότι η σχετική νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013 είναι ανεφάρμοστη, καθώς προσκρούει σε συνταγματικές διατάξεις – συγκεκριμένα στα άρθρα 17 και 24 που αφορούν την προστασία της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος.

Η υπόθεση αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι η επίμαχη διάταξη, που επιτρέπει σε συνιδιοκτήτη με πλειοψηφία ποσοστών συνιδιοκτησίας να προχωρά σε αίτηση τακτοποίησης, είχε στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την καταγραφή των αυθαιρέτων. Ωστόσο, όπως τονίζεται, δεν μπορεί να θίγει το ατομικό δικαίωμα ιδιοκτησίας των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

Συνεπώς, σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ, καμία αυθαίρετη κατασκευή σε κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να τακτοποιηθεί εφόσον υπάρχει έστω και μία αντίρρηση συνιδιοκτήτη, ανεξάρτητα από το ποσοστό που αυτός κατέχει.

Η απόφαση αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρακτική εφαρμογή του ν. 4178/2013, καθώς βάζει σαφές «φρένο» σε τακτοποιήσεις που επιχειρούνταν με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.

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