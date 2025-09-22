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Σκληρή προειδοποίηση Βρετανίας προς Ρωσία για τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
19:05 - 22 Σεπ 2025

Σκληρή προειδοποίηση Βρετανίας προς Ρωσία για τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, απηύθυνε τη Δευτέρα (21/9) αυστηρή προειδοποίηση προς τη Ρωσία, τονίζοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών-μελών του ΝΑΤΟ εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο άμεσης ένοπλης σύγκρουσης.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κούπερ κατηγόρησε τη Μόσχα για «απερίσκεπτες ενέργειες» που, όπως είπε, «μπορούν να οδηγήσουν σε μια επικίνδυνη αντιπαράθεση».

«Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας εγείρουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», τόνισε χαρακτηριστικά η Βρετανίδα ΥΠΕΞ, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον αμυντικό χαρακτήρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συλλογική ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη: «Η Συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ».

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η σκληρή αυτή στάση του Λονδίνου αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα στη Μόσχα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές κινήσεις που απειλούν την ευρωατλαντική ασφάλεια.

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