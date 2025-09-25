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ΓΕΕΘΑ: Ξεκινά αύριο (26/9) η εθνική διακλαδική άσκηση «Παρμενίων-25»
Ειδήσεις
16:32 - 25 Σεπ 2025

ΓΕΕΘΑ: Ξεκινά αύριο (26/9) η εθνική διακλαδική άσκηση «Παρμενίων-25»

Reporter.gr Newsroom
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Η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων-25» θα διεξαχθεί από αύριο, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Πρόκειται για τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων, η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες. Στόχος της είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση, ενώ παράλληλα επιδιώκεται:

  • Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, με προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις και στις σχέσεις της χώρας.
  • Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας με την Παλλαϊκή Άμυνα και την Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης.
  • Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.
  • Η δοκιμή και ο συγχρονισμός όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πεδίο επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η άσκηση θα διεξαχθεί σε ρεαλιστικές συνθήκες και επί 24ώρου βάσεως, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό της ρόλο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

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