ΓΕΕΘΑ: Ξεκινά αύριο (26/9) η εθνική διακλαδική άσκηση «Παρμενίων-25»

Η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων-25» θα διεξαχθεί από αύριο, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Πρόκειται για τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων, η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες. Στόχος της είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση, ενώ παράλληλα επιδιώκεται:

Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, με προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις και στις σχέσεις της χώρας.

Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας με την Παλλαϊκή Άμυνα και την Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης.

Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.

Η δοκιμή και ο συγχρονισμός όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πεδίο επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η άσκηση θα διεξαχθεί σε ρεαλιστικές συνθήκες και επί 24ώρου βάσεως, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό της ρόλο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτρεπτική ισχύ της χώρας.