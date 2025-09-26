Φυτεία – «φρούριο» στη Φθιώτιδα: Σύλληψη 36χρονου που καλλιεργούσε 23 δενδρύλλια κάνναβης

Μία φυτεία με συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη δασική-αγροτική περιοχή της Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η καλλιέργεια αναπτυσσόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχε εκχερσωθεί και περιβαλλόταν από πυκνή, ψηλή βλάστηση (όπως πουρνάρια και δέντρα), ώστε να εξασφαλίζεται φυσική κάλυψη και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας αξιοποίησαν συστηματικά στοιχεία που είχαν συλλέξει στο πλαίσιο ερευνών, καταφέρνοντας έτσι να εντοπίσουν τη φυτεία.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκε ένας ημεδαπός να πλησιάζει τον χώρο της φυτείας οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα. Ο άνδρας εισήλθε στον χώρο και επιδόθηκε σε καλλιεργητικές δραστηριότητες, όπως πότισμα και σκάλισμα.

Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά τελικά συνελήφθη. Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση των 23 δενδρυλλίων κάνναβης, με ύψος που κυμαινόταν από 1,7 έως 3,4 μέτρα. Η άρδευση της φυτείας γινόταν από παρακείμενο ρέμα, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα γεωργικά εργαλεία (όπως φτυάρι και τσάπα), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.

Πάνω στον συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

12 κιλά και 750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε τρεις πλαστικές σακούλες,

σύστημα παρακολούθησης με έξι κάμερες, υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ που κατέγραφαν δημόσιο χώρο,

δύο φορητοί πομποδέκτες με δυνατότητα ακρόασης αστυνομικών συχνοτήτων,

εννέα κυνηγετικά φυσίγγια και

100 ευρώ μετρητά.

Επιπλέον, κατασχέθηκε η προαναφερθείσα μοτοσυκλέτα.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.