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Κοβέσι: Η εγκληματική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι συστηματική και καλά οργανωμένη
Ειδήσεις
10:43 - 06 Οκτ 2025

Κοβέσι: Η εγκληματική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι συστηματική και καλά οργανωμένη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, σε συνέντευξή της στο Politicο, στον απόηχο της επίσκεψής της στη χώρα μας. Σημείωσε, ωστόσο, πως, παρόλο που έχουν εντοπιστεί απάτες με επιδοτήσεις σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, η διαφορά σε αυτήν την περίπτωση έγκειται στην έκταση και τον αριθμό των υποθέσεων.  

«Στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ότι η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματική και καλά οργανωμένη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Αλλά βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα και σε άλλα κράτη-μέλη.», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη Τύπου που είχε οργανωθεί κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, η κα Κοβέσι είχε πει πως είχε λάβει επιστολή από Έλληνα αγρότη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι έντιμοι αιτούντες αποκλείονται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, επειδή άλλοι καταφεύγουν σε δωροδοκίες.

Το ζήτημα αυτό συνδέεται, όπως τονίζει η κα Κοβέσι, με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία του κορωνοϊού για να μοιράσει τεράστια ποσά με σκοπό την οικονομική ανάκαμψη των κρατών. «Τώρα έχουμε τα κονδύλια του RRF. Φυσικά, το οργανωμένο έγκλημα στράφηκε εκεί, γιατί μπορεί να βγάλει λεφτά», δήλωσε στο Politico.

Σημειώνεται ότι εκατοντάδες υποθέσεις που σχετίζονται με το RRF διερευνώνται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως τόνισε η κα Κοβέσι, «δεν υπάρχει “καθαρή” χώρα», ωστόσο σε κάποιες από τις έρευνες η Εισαγγελία συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια, ιδίως όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα διαφοράς, η Λάουρα Κοβέσι αναζητά μια μεγαλύτερη ομάδα, τόσο στην Αθήνα όσο και αλλού. Έχει ζητήσει περισσότερους Ευρωπαίους εισαγγελείς να εργαστούν στην ομάδα της, ως επικεφαλής διασυνοριακών ερευνών για εγκλήματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και αφοσιωμένους εθνικούς οικονομικούς ερευνητές, από αστυνομικές, τελωνειακές και φορολογικές αρχές, για να εργάζονται αποκλειστικά σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας.

Στην Ελλάδα, η EPPO διερευνά δεκάδες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η κακοδιαχείριση κονδυλίων της ΕΕ που σχετίζεται με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα», είχε πει η κα Κοβέσι χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.

Αναφορικά με τις απόπειρες εκφοβισμού των ερευνητών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, η κυρία Κόβεσι τόνισε: «Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει τηλεοπτικό ριάλιτι σόου. Γάτα με κουδούνι δεν πιάνει ποντίκια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραμένει εδώ. Παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού, είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας στην Αθήνα».

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