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Η Κοβέσι ως καθρέφτης του ελληνικού προβλήματος: Διαφθορά, ατιμωρησία και ανάγκη θεσμικής κάθαρσης
Πολιτική
10:31 - 04 Οκτ 2025

Η Κοβέσι ως καθρέφτης του ελληνικού προβλήματος: Διαφθορά, ατιμωρησία και ανάγκη θεσμικής κάθαρσης

Reporter.gr Newsroom
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Με αιχμηρές δηλώσεις και σαφή αιτήματα για μεταρρυθμίσεις ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τόσο την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, όσο και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων.

Η κα Κοβέσι είχε σειρά συναντήσεων με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, καθώς και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης στην ΑΑΔΕ βρέθηκε το πρόγραμμα “Customs NextGEN”, ένα ευρύ σχέδιο εκσυγχρονισμού των ελληνικών τελωνείων με επενδύσεις άνω των 280 εκατ. ευρώ έως το 2029, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ψηφιακή επιτήρηση συνόρων, τη δημιουργία Κέντρου Στοχοποίησης Κοντέινερ στον Πειραιά και την πλήρη ένταξη του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, οι πολιτικοί κραδασμοί ήρθαν μία μέρα αργότερα, όταν η κα Κοβέσι, σε συνέντευξη Τύπου, έστειλε σαφές μήνυμα προς την ελληνική πολιτεία:

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία».

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της τραγωδίας των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «εγκληματίες με τη βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για τους έντιμους αγρότες» και πως η διερεύνηση ποινικών ευθυνών εμποδίζεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει τα μέλη της κυβέρνησης.

«Το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει. Η Βουλή έχει τη δύναμη να το κάνει. Το συντομότερο, το καλύτερο», τόνισε, προσθέτοντας πως «το Σύνταγμα, όπως ισχύει, αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο».

Η στάση της κυβέρνησης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επιβεβαίωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει την αναθεώρηση του άρθρου 86 το 2026, ενώ υπενθύμισε ότι η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση του 2019 δεν το συμπεριέλαβε, με ευθύνη –όπως είπε– της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Παράλληλα, ο ίδιος επεσήμανε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αρμοδιότητα μόνο για τη διερεύνηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναφερόμενος τόσο στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στη σύμβαση 717 για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Φλωρίδης επιτέθηκε επίσης σε Έλληνες ευρωβουλευτές που –όπως είπε– «καταγγέλλουν ψευδώς τη χώρα τους στα ευρωπαϊκά όργανα», κάνοντας λόγο για «συστηματική επίθεση στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Πολιτικές αντιδράσεις και νέα μέτωπα

Η πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις της κας Κοβέσι, μίλησε για «συγκάλυψη, κωλυσιεργία και τακτικισμούς» από την κυβέρνηση στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

«Η λέξη συγκάλυψη έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των πολιτών με την κυβέρνηση. Το άρθρο 86 δεν είναι απλώς θεσμικό πρόβλημα, είναι εργαλείο αμνήστευσης υπουργών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως οι έρευνες προχωρούν τόσο από την Ευρωπαϊκή όσο και από τις ελληνικές αρχές, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνει για πλήρη διαφάνεια και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το μήνυμα Κοβέσι: “Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν”

Τέλος, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, αναφερόμενη και στην υπόθεση “Καλυψώ”, αποκάλυψε ότι η EPPO ερευνά οργανωμένα κυκλώματα τελωνειακής απάτης, στα οποία εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί, ενώ έκανε γνωστό ότι έχουν ανοίξει φάκελοι για τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” και το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

«Δεν υπάρχει πια καταφύγιο για όσους κλέβουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Είμαστε εδώ για να μείνουμε», ξεκαθάρισε.

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