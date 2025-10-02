Στο στόχαστρο της Κοβέσι ο «νόμος περί ευθύνης Υπουργών» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Την αναθεώρηση του άρθρου 86 του συντάγματος ώστε να αποδίδονται ποινικές ευθύνες και σε μέλη των κυβερνήσεων ζήτησε το πρωί της Πέμπτης (2/10) η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε έκανε ασφαλώς ιδιαίτερες αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα» είπε αρχικά.

Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισήμανε πως προφανώς διαφθορά υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ «έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά».

“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα», είπε και πρόσθεσε πως δεν υπήρξε «κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα».

«Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει», πρόσθεσε.

Με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την υπόθεση των Τεμπών στάθηκε στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, τονίζοντας πως πρέπει να αλλάξει.