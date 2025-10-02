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Στο στόχαστρο της Κοβέσι ο «νόμος περί ευθύνης Υπουργών» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
11:07 - 02 Οκτ 2025

Στο στόχαστρο της Κοβέσι ο «νόμος περί ευθύνης Υπουργών» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Την αναθεώρηση του άρθρου 86 του συντάγματος ώστε να αποδίδονται ποινικές ευθύνες και σε μέλη των κυβερνήσεων ζήτησε το πρωί της Πέμπτης (2/10) η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε έκανε ασφαλώς ιδιαίτερες αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα» είπε αρχικά.

Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισήμανε πως προφανώς διαφθορά υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ «έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά».

“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα», είπε και πρόσθεσε πως δεν υπήρξε «κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα».

«Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει», πρόσθεσε.

Με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την υπόθεση των Τεμπών στάθηκε στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, τονίζοντας πως πρέπει να αλλάξει.

«Τα κακά νέα είναι πως, όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, η έρευνα για την εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του Ελληνικού συντάγματος. Τα καλά νέα είναι πως η Βουλή μπορεί να το αλλάξει αυτό με αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καταλαβαίνω πως υπάρχει η πρόθεση. Το συντομότερο το καλύτερο».

Προφανώς, με αυτό το αίτημα υπονοεί πως πρέπει να διερευνηθούν ευθύνες υπουργών και στις δύο αυτές υποθέσεις.

«Η τραγωδία των Τεμπών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη», συμπλήρωσε ακόμα για να μην αφήσει καμία αμφιβολία τι εννοεί.

Η κα. Κοβέσι εκτίμησε πως «η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την πρωτοβουλία για αναθεώρηση του άρθρου 86, διότι διαφορετικά και σε μελλοντικές έρευνες θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το ελληνικό Σύνταγμα».

Το Αρθρο 86 αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις δυσκολίες του αντιμετωπίσαμε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε η κα. Κοβέσι και πρόσθεσε: «Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Μετά την χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το Σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά».

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας σημείωσε επίσης με έμφαση πως «Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Καλώ όποιον θέλει να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί».

Αναφερόμενη στην υπόθεση Καλυψώ μίλησε για εγκληματικές οργανώσεις που συμμετείχαν τελωνειακοί, φορολογικές αρχές και δημόσιοι λειτουργοί.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς τα κυκλώματα. Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν και δεν υπάρχει πια καταφύγιο για εσάς» είπε κατά την ομιλία της.

Όπως ανέφερε «η επιχείρηση Καλυψώ είναι μια επιτυχία που πρέπει να αρχίζει να λειτουργεί συστηματικά. «Στις χθεσινές συναντήσεις που είχα, συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο και πρέπει να υλοποιηθεί. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει κοινή κατανόηση για το τι θα κάνουμε, με ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου που θα ενδυναμωθεί. Θέλω να συμβεί το ίδιο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γιατί έχουμε ανακαλύψει ένα καινούργιο πεδίο οργανωμένου εγκλήματος, γίνεται δυνατότερο και αυτό είναι μη αποδεκτό. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Εχουμε συνομιλίες για οργάνωση δολοφονιών σχετικά με την τελωνειακή απάτη, μιλάμε κυρίως για εγκληματικές οργανώσεις τρίτων χωρών, κυρίως με προέλευση από την Κίνα, και πρέπει να παλέψουμε πίσω ως ευρωπαίοι. Ο νόμος είναι ίσος για όλους» είπε.

Η κ. Κοβεσι επιβεβαίωσε ακόμα πως γίνεται έρευνα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης αλλά είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε ανοίξει φάκελο, πραγματοποιούμε έρευνα. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας βρισκόμαστε τώρα. Θα εξετάσουμε όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης».

Τέλος, είπε πως πράγματι γίνεται έρευνα για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δίχως ωστόσο να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 13:42
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