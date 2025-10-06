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Παπασταύρου: Ενισχύουμε τις σχέσεις Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:10 - 06 Οκτ 2025

Παπασταύρου: Ενισχύουμε τις σχέσεις Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, κ. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, υποδέχτηκαν σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των στρατηγικών ενεργειακών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόοδος του έργου «Saudi-Greek Interconnection», το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, με την Ελλάδα να δύναται να λειτουργήσει ως φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές, στο πλαίσιο του σχεδίου «South East Europe Hydrogen Corridor».

Συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας στους τομείς της ενέργειας, στο πλαίσιο του ήδη υφιστάμενου Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιανουάριο του 2025, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, στην Αλ-Ούλα, με συμπροεδρεύοντες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Πρίγκιπα Διάδοχο και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, κ. Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Ο κ. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef απηύθυνε πρόσκληση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 5ο Future Minerals Forum, που θα διεξαχθεί στο Ριάντ από 13 έως 15 Ιανουαρίου 2026, πρόσκληση η οποία έγινε αποδεκτή. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τον κ. Παπασταύρου να υπογραμμίζει τη «διαρκή αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας».

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