Ρούτσι: Συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά

Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) ότι συνεχίζει την απεργία πείνας για 23η μέρα στο Σύνταγμα, αναμένοντας τις εξελίξεις με την άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του.

«Κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά.

Δεν έχω να πω πολλά πράγματα γιατί ο κόσμος μιλάει από μόνος του που έρχεται κάθε μέρα εδώ με τη στήριξη που έχω» σημείωσε ο Πάνος Ρούτσι και συμπλήρωσε: «Εύχομαι να μην συνεχιστεί πολύ ακόμα, αναμένουμε εξελίξεις και απαντήσεις.

Να υπάρξει πλήρη διαφάνεια σε αυτή την υπόθεση, να υπάρξουν βιοχημικές εξετάσεις, δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι, όλα τα απαραίτητα. Ό,τι χρειαστεί». Ερωτηθείς για το πώς βιώνει αυτές τις μέρες, έκανε λόγο για «πολύ πόνο, πολύ κούραση.

Ταυτόχρονα έχω υπομονή και αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω, με κάνει να ελπίζω. Μέχρι να απαντηθούν όλα τα αιτήματά μου θα είμαι εδώ».