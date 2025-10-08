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Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens
Ειδήσεις
08:22 - 08 Οκτ 2025

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens

Reporter.gr Newsroom
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Δυο πανίσχυρες γερμανικές εταιρείες εμπλέκονται πλέον στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε ποτέ στην  Ελλάδα. Πρόκειται για την Bayer AG με έδρα στο Λεβερκούζεν και τη Siemens Mobility GmbH με έδρα στο Μόναχο. 

Σύμφωνα με την DW, ο λόγος που εμπλέκονται οι δυο εταιρείες είναι γιατί συγγενείς του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη από την Ειρηνούπολη της Νάουσας κατέθεσαν αγωγή αποζημίωσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας. Στρέφονται εναντίον των δυο γερμανικών εταιρειών αλλά και κατά του ΟΣΕ και της Hellenic Train AE.

Ένα κομβικό πρόσωπο στην κατάθεση της αγωγής είναι ο Θωμάς Καλβουρτζής, δικαστικός επιμελητής στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Καλβουρτζής είναι θείος του Άγγελου. Μιλάει για πρώτη φορά δημόσια και, όπως ανέφερε αποκλειστικά στην Deutsche Welle και τη Μαρία Ρηγούτσου, το πρώτο πράγμα που θέλουν και επιδιώκουν με αυτή την αγωγή είναι η «δικαίωση για τη συμφορά που τους βρήκε».

Γιατί όμως στρέφονται κατά των δυο γερμανικών εταιρειών; Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, τα έλαια σιλικόνης ήταν αυτά που ευθύνονταν για την πυρκαγιά και την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δυο αμαξοστοιχιών.

«Μέσα στη δικογραφία από στοιχεία που προσκόμισε η Hellenic Train, αναφέρεται μία συγκεκριμένη παρτίδα ελαίων σιλικόνης της Bayer, τα οποία είχε αγοράσει η Siemens και τα χρησιμοποίησε στους μετασχηματιστές». Εφόσον λοιπόν οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την πυρκαγιά, θα πρέπει αντίστοιχα να ελεγχθούν και οι εταιρείες που τα κατασκεύασαν και τα προμήθευσαν.

Η ευθύνη της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας εταιρείας

Όπως αναφέρει ο κ. Καλβουρτζής, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ελαία σιλικόνης που κατασκεύασε η Bayer και προμήθευσε τότε στον ΟΣΕ η Siemens, ευθύνονται για την ανάφλεξη, την πυρόσφαιρα και την πρόκληση πυρκαγιάς. Στην αγωγή επικαλούνται μάλιστα και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, την 85/374, που έχει γίνει νόμος του κράτους στη Γερμανία το 1989 και στην Ελλάδα το 2002 και η οποία προβλέπει πως «εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, οφείλει να αποζημιώσει τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία». Μάλιστα, όπως ισχυρίζονται, οφείλουν να αποζημιώσουν χωρίς να μπορούν να επικαλεστούν ειδικές συνθήκες ή λάθη και παραλείψεις εργαζομένων.

Παρούσες στις εκταφές Bayer και Siemens

Η αποζημίωση που ζητούν οι συγγενείς του Άγγελου είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό εύλογο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της ευρωπαϊκής οδηγίας που επικαλούνται. Πολύ σημαντικότερο όμως από το χρηματικό ποσό είναι η απόδοση δικαιοσύνης, όπως τονίζουν. Να βρουν επιτέλους την αλήθεια γιατί κάηκαν 27 άνθρωποι ζωντανοί, ενώ είχαν καταφέρει να επιζήσουν από τη σύγκρουση. Μια συνθήκη αδιανόητη τόσο για τους ανθρώπους που χάθηκαν όσο και για τους συγγενείς τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα ηχητικά και το άκουσμα της φωνής να λέει: «Δεν έχω οξυγόνο»;

Γιατί όμως επέλεξαν αυτή τη χρονική στιγμή να καταθέσουν την αγωγή; Δεν ακούμε τόσο καιρό ότι είναι τα έλαια σιλικόνης είναι εκείνα που ευθύνονται για την πυρκαγιά; Γιατί, λοιπόν, τώρα και όχι νωρίτερα;

Όπως εξηγεί ο κ. Καλβουρτζής, ενημερώθηκαν από τις ανακριτικές αρχές – αφότου εκείνες είχαν μελετήσει όλες τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες που είχαν εκπονηθεί– την 1η Αυγούστου 2025 με μέιλ ότι επισήμως τα έλαια σιλικόνης είναι εκείνα που ευθύνονταν για την πυρκαγιά.

Προηγουμένως οι εκτιμήσεις μπορεί να υπήρχαν στη δημόσια συζήτηση, αλλά όχι γραπτώς, με τρόπο επίσημο, που να μπορεί να συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Στη συνέχεια οι συγγενείς έσπευσαν να συλλέξουν όσα στοιχεία γνώριζαν και άλλα που προστέθηκαν αργότερα ώστε να καταθέσουν την αγωγή.

Και κάτι τελευταίο στο οποίο επιμένει ιδιαίτερα ο κ. Καλβουρτζής: «Σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα εκταφής από το κράτος για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για τον Άγγελο, θα θέλαμε να γίνουν παρουσία της Bayer και της Siemens. Θα θέλαμε να γίνουν παρουσία τους, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην αμφισβητείται από τις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι υπόλογες και υπεύθυνες για αποζημιώσεις».

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