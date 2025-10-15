Δολοφονία Φοινικούντα: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου οι δικηγόροι τους να προλάβουν να μελετήσουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Νωρίτερα σήμερα (15/10) οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Καλαμάτας. Ωστόσο, το κουβάρι της υπόθεσης συνεχίζει να είναι μπερδεμένο, αφού ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, ενώ στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους.

Πάντως, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων φέρεται να έχει ομολογήσει εν μέρει την πράξη του, ενώ ο δεύτερος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο φυσικός αυτουργός.

Τόσο η έρευνα, όσο και η προανάκριση βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με τις αρχές να συγκεντρώνουν νέα στοιχεία και να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του εγκλήματος, καθώς και τα πραγματικά του αίτια, αλλά και τυχόν εμπλοκή περισσότερων προσώπων.