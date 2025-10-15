Δολοφονία Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες με αλληλοκατηγορίες - Γρίφος κίνητρο & ηθικός αυτουργός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με δύο 22χρονους να οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για το ποιος ήταν ο εκτελεστής.

Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ότι πυροβόλησαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και τον 60χρονο επιστάτη. Οι δύο νεαροί φαίνεται να προβάλουν διαφορετικούς ισχυρισμούς περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ενώ στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την παράδοση του ενός 22χρονου, λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Τρίτης, στη ΓΑΔΑ. Ο 22χρονος δήλωσε ότι ήταν ο συνοδηγός του «λευκού» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως τον άνθρωπο που μπήκε στο κάμπινγκ εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη, φίλο του θύματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο συνεργοί αλληλοκατηγορούνται για ποιος είναι ο εκτελεστής, ενώ ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την απολογία του.

Οι αστυνομικοί, παρόλα αυτά, έχουν βρει φωτογραφίες από το κινητό του 22χρονου φερόμενου ως δράστη καθώς και τα ρούχα αλλά και τα δύο κράνη, όχι, όμως, και το όπλο της δολοφονίας.

Ο ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας μετέβη στη ΓΑΔΑ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη της δολοφονίας. Εντούτοις, ο 22χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν είχε λόγο να τους σκοτώσει καθώς δεν γνώριζε κανένα από τα θύματα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα όπου αναμένεται σήμερα να μεταβούν στο δικαστικό μέγαρο και να καταθέσουν σε εισαγγελέα και ανακριτή.

Το τηλεφώνημα που «δείχνει» τρίτο πρόσωπο

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν για τον ηθικό αυτουργό. Στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι των συλληφθέντων

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας, Δημήτρης Γκαβέλας τόνισε ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ιδιαιτέρως με τον εντολέα του, προκειμένου να πληροφορηθεί ποια είναι η θέση του έναντι της κατηγορίας.

«Αυτό που ακούω να διαρρέεται από το ρεπορτάζ είναι ότι αρνείται μέχρι στιγμής πως είναι φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω κάτι», δήλωσε αρχικά προσθέτοντας ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Καλαμάτα προκειμένου να παραστεί ενώπιον του εισαγγελέως προκειμένου να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ο εντολέας του.

Ακόμα κατήγγειλε ότι στη ΓΑΔΑ, το απόγευμα της Τρίτης συνάντησε «μία πρωτοφανή κατάσταση όπου κινούνται τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών στην είσοδο και την επικοινωνία με τον εντολέα μου», ενώ πρόσθεσε ότι: «Χρειάστηκε να υποβάλλω έγγραφο αίτημα ώστε να μου επιτραπεί να έχω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του», ανέφερε και έκανε λόγο για «πρωτοφανή πράγματα».

Σε δηλώσεις του στο Mega, o δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ ως συνεργός, Χαράλαμπος Λυκούδης, είπε πως ο εντολέας του γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενώ υποστήριξε πως ο νεαρός είχε εκβιάσει τον 68χρονο για να του δώσει χρήματα «γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά».