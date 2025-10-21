Νέα επιστολή Φον Ντερ Λάιεν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες: Ενιαίο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Μήνυμα ενότητας και επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η επιστολή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενσωμάτωσης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε ένα συνολικό, πράσινο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, όπου οι διαδικασίες θα είναι ταχύτερες, δικαιότερες και σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τέσσερις πυλώνες για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση

Η φον ντερ Λάιεν καθορίζει τέσσερις βασικούς άξονες δράσης που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη:

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών: Η Πρόεδρος ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο.

Ενδυνάμωση της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης: Προτείνεται διεύρυνση των συνεργασιών με τρίτες χώρες, δημιουργία νέων συμφωνιών και ενίσχυση των χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη στήριξη της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπων: Η επιστολή τονίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, διαλειτουργικότητα των αρχών επιβολής του νόμου και αξιοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των πόρων των εγκληματικών δικτύων διακίνησης.

Προώθηση δεξιοτήτων και νόμιμων διαδρομών: Με στόχο τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, η Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει τις νόμιμες οδούς κινητικότητας, μέσω πρωτοβουλιών όπως το Ευρωπαϊκό Ταλέντο και αντίστοιχα προγράμματα επαγγελματικής κινητικότητας, που θα επιτρέπουν την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογείου και άλλους περιφερειακούς εταίρους, που αποτελούν βασικούς διαύλους των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Η φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών επιστροφών και στήριξη των κρατών πρώτης υποδοχής, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της πίεσης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων, τη διασφάλιση πρόσβασης σε ανθρωπιστική φροντίδα και τη στήριξη προγραμμάτων ένταξης για όσους δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Η επιστολή αναφέρεται και στη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων και πλατφορμών που μπορούν να ενισχύσουν την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη συνολική διαχείριση των συνόρων της Ένωσης.

Ανησυχία για τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών

Παρότι ο νέος Κανονισμός για τη Μεταναστευτική Πολιτική της ΕΕ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις ή δηλωμένη απόκλιση από ορισμένες διατάξεις του.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει βαθύ ρήγμα μεταξύ των χωρών της Ένωσης και να δυσχεράνει τη διαχείριση των ροών για τα κράτη πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν επιδιώκει να διαμορφώσει ένα νέο ευρωπαϊκό αφήγημα γύρω από τη μετανάστευση όπου η προστασία, η νομιμότητα και η βιωσιμότητα θα συνυπάρχουν.

Όπως σημειώνει η ίδια, «η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το πώς η διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να συνδυάσει την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».