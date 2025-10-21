ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα επιστολή Φον Ντερ Λάιεν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες: Ενιαίο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο για τη μετανάστευση
Ειδήσεις
15:44 - 21 Οκτ 2025

Νέα επιστολή Φον Ντερ Λάιεν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες: Ενιαίο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα ενότητας και επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η επιστολή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενσωμάτωσης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε ένα συνολικό, πράσινο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, όπου οι διαδικασίες θα είναι ταχύτερες, δικαιότερες και σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τέσσερις πυλώνες για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση

Η φον ντερ Λάιεν καθορίζει τέσσερις βασικούς άξονες δράσης που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη:

  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών: Η Πρόεδρος ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο.
  • Ενδυνάμωση της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης: Προτείνεται διεύρυνση των συνεργασιών με τρίτες χώρες, δημιουργία νέων συμφωνιών και ενίσχυση των χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη στήριξη της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
  • Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπων: Η επιστολή τονίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, διαλειτουργικότητα των αρχών επιβολής του νόμου και αξιοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των πόρων των εγκληματικών δικτύων διακίνησης.
  • Προώθηση δεξιοτήτων και νόμιμων διαδρομών: Με στόχο τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, η Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει τις νόμιμες οδούς κινητικότητας, μέσω πρωτοβουλιών όπως το Ευρωπαϊκό Ταλέντο και αντίστοιχα προγράμματα επαγγελματικής κινητικότητας, που θα επιτρέπουν την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογείου και άλλους περιφερειακούς εταίρους, που αποτελούν βασικούς διαύλους των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Η φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών επιστροφών και στήριξη των κρατών πρώτης υποδοχής, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της πίεσης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων, τη διασφάλιση πρόσβασης σε ανθρωπιστική φροντίδα και τη στήριξη προγραμμάτων ένταξης για όσους δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Η επιστολή αναφέρεται και στη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων και πλατφορμών που μπορούν να ενισχύσουν την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη συνολική διαχείριση των συνόρων της Ένωσης.

Ανησυχία για τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών

Παρότι ο νέος Κανονισμός για τη Μεταναστευτική Πολιτική της ΕΕ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις ή δηλωμένη απόκλιση από ορισμένες διατάξεις του.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει βαθύ ρήγμα μεταξύ των χωρών της Ένωσης και να δυσχεράνει τη διαχείριση των ροών για τα κράτη πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν επιδιώκει να διαμορφώσει ένα νέο ευρωπαϊκό αφήγημα γύρω από τη μετανάστευση όπου η προστασία, η νομιμότητα και η βιωσιμότητα θα συνυπάρχουν.

Όπως σημειώνει η ίδια, «η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το πώς η διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να συνδυάσει την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: Μετατρέπουν ένα μνημείο μνήμης, σε μνημείο λήθης – Η αντιπολίτευση να σταθεί δίπλα μας
Πολιτική

Καρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: Μετατρέπουν ένα μνημείο μνήμης, σε μνημείο λήθης – Η αντιπολίτευση να σταθεί δίπλα μας

ΥΠΕΣ: Νέα έργα, ύψους €38 εκατ. σε έντεκα δήμους
Πολιτική

ΥΠΕΣ: Νέα έργα, ύψους €38 εκατ. σε έντεκα δήμους

Απορρίφθηκε αίτημα άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Απορρίφθηκε αίτημα άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Performance: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο Backup as a Service για τον ΔΕΔΔΗΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Performance: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο Backup as a Service για τον ΔΕΔΔΗΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου
Ειδήσεις

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση
Ειδήσεις

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ