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Τρίκαλα: Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου πως ομολόγησε – «Καμία κατάθεση, καμία παραδοχή»
Ειδήσεις
20:28 - 22 Οκτ 2025

Τρίκαλα: Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου πως ομολόγησε – «Καμία κατάθεση, καμία παραδοχή»

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε», δηλώνουν οι δικηγόροι του 18χρονου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του, πνίγοντάς την με μία πετσέτα, στα Τρίκαλα.  

Σύμφωνα με δήλωσή τους στο trikalavoice, οι συνήγοροι του νεαρού άνδρα αναφέρουν:

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη “ιδιαιτερότητα” της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης.

Οι δικηγόροι, Νικόλαος Κ. Μίστρας, Νικόλαος Αθ. Αλεξίου».

Σημειώνεται πως ο 18χρονος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (24/10) το μεσημέρι, ενώ, του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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