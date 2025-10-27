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Ναυάγιο στη Λέσβο: Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν τέσσερις μετανάστες
Ειδήσεις
08:12 - 27 Οκτ 2025

Ναυάγιο στη Λέσβο: Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν τέσσερις μετανάστες

Reporter.gr Newsroom
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Τέσσερις μετανάστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στη Λέσβο, λόγω ναυαγίου που σημειώθηκε κοντά στο νησί, ενώ άλλοι επτά διασώθηκαν. 

Μετά τη διάσωση επτά μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιάς και την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σημειώνεται ότι αρχικά από τις έρευνες είχαν ανασυρθεί δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις, αλλά δυστυχώς ο αριθμός ανεβαίνει.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα. Έρευνες γίνονται και από την ξηρά.

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