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Απεβίωσε ο επί 14 χρόνια πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου
Ειδήσεις
13:09 - 27 Οκτ 2025

Απεβίωσε ο επί 14 χρόνια πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου

Reporter.gr Newsroom
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Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί για την απώλεια του Λάμπη Νικολάου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επί περίπου 14 χρόνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με επίσημη ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (27/10), εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, ενώ ο πρόεδρός της, σε γραπτή δήλωσή του, τόνισε ότι ο Λάμπης Νικολάου, κατά τη διάρκεια της θητείας του, αφιέρωσε τη ζωή του στην προώθηση και υπεράσπιση των Ολυμπιακών Αξιών.

Αναλυτικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΕ

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θρηνεί την απώλεια του πρώην Προέδρου της Λάμπη Νικολάου.
Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα, Λάμπης Νικολάου, που υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή αθλητική σκηνή.

Για την απώλεια του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, από το Λος Αντζελες όπου βρίσκεται και εκφράζοντας σύσσωμη την Ολομέλεια της ΕΟΕ αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο με τα εξής λόγια:

«Ο Λάμπης Νικολάου υπήρξε μια από τις πιο σημαντικότερες μορφές του ελληνικού και διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση και προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, εντός και εκτός Ελλάδος. Για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όλες τις προσπάθειες του για ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της ΕΟΕ και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά.

Η απώλειά του γεμίζει θλίψη όλη την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να υπάρχει και να φωτίζει νέους δρόμους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του».

Ποιος ήταν ο Λάμπης Νικολάου

Ο Λάμπης Νικολάου γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1935 στην Αθήνα και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Εργάστηκε ως κατασκευαστής δημοσίων έργων και υπήρξε γενικός διευθυντής της εταιρείας ΕΔΟΚ—ΕΤΕΡ από το 1977 μέχρι το 1982. Υπό τη δική του διεύθυνση αποπερατώθηκαν το Ολυμπιακό Στάδιο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για 14 χρόνια (1985-1992• 1997-2004) και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Συμμετείχε ενεργά στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, προσφέροντας την εμπειρία και την καθοδήγησή του στην προετοιμασία της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, ολοκληρώθηκε η ανέγερση του νέου Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και των γραφείων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρι.

Υπήρξε επίσης μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με συνέπεια, ήθος και κύρος στα υψηλότερα όργανα της Ολυμπιακής οικογένειας. Μέλος ήταν από το 1986 έως το 2015 και επίτιμο μέλος από το 2016 και μετά. Επίσης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ (2001-2005) και Αντιπρόεδρος (2005-2009) της ΔΟΕ ενώ έγινε και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ (2010-2015) όπως και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς (2015-2016).
Ηταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ) (1989-1993, 1997-2009), καθώς και μέλος (1989-) και Αντιπρόεδρος (2001-2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εφορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας».

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