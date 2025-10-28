Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη - Θερμή χειραψία Μητσοτάκη - Δένδια

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Σε εξέλιξη στη λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου η μεγαλειώδης, στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, πολιτικοί αρχηγοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με προορισμό τον ουρανό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχουν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Ελικόπτερα, διαφόρων τύπων όπως Huey, Kiowa αναγνώρισης, Apache, Chinook και NH90 πρόκειται να πετάξουν πάνω από το σημείο της παρέλασης προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα.

Τα εμβληματικά γαλλικά μαχητικά MIRAGE, με εξαιρετικές επιδόσεις αναχαίτισης και κρούσεις, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνική αεράμυνας εδω και χρόνια.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη θα έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη - Δένδια

Θερμή χειραψία είχαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν παρόντες στο τρισάγιο και στην κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας ΖΕΥΣ για την 28η Οκτωβρίου

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με την ομάδα επιδείξεων ΖΕΥΣ, ο σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου, απηύθυνε το καθιερωμένο μήνυμα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Από το αεροσκάφος, το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper, με το οποίο πραγματοποίησε την αεροπορική επίδειξη ανέφερε συγκεκριμένα: «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “Όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Τασούλας: Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του '40

Μετά την αεροπορική επίδειξη με το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper στη Θεσσαλονίκη, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως εξής: «Κύριε Επισμηναγε, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια.

Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40.

Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων.

Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40»