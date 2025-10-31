17:09 - 31 Οκτ 2025

Ασπρόπυργος: Εντοπίστηκε δίκτυο παράνομης ηλεκτροδότησης στον καταυλισμό «Νέα Ζωή» – Κίνδυνος φωτιάς και ηλεκτροπληξίας

Έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με την Αστυνομία, έφεραν στο φως δίκτυο παράνομης ηλεκτροδότησης στον καταυλισμό «Νέα Ζωή» του Ασπροπύργου, το οποίο παρείχε ρεύμα σε δεκάδες κατοικίες χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας.  

Τα καλώδια, ήταν τοποθετημένα σε τάφρο και «θαμμένα» ώστε να μην εντοπίζονται οπτικά. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αυτό έκανες, αφενός, τις απώλειες ρεύματος μεγάλες και, αφετέρου, τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας απολύτως υπαρκτό, καθώς τα καλώδια δεν είχαν επαρκή μόνωση και προστασία.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος και φωτιάς

Ειδικοί του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι μίλησαν το thriassio.gr, επεσήμαναν ότι τέτοιες παράνομες εγκαταστάσεις αποτελούν «ωρολογιακές βόμβες».

«Σημειακές βλάβες σε υπόγεια καλώδια μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες βραχυκυκλώσεις, φωτιές και σοβαρούς τραυματισμούς. Παράλληλα, οι τεράστιες ενεργειακές απώλειες επιβαρύνουν το συνολικό σύστημα και εγείρουν ζήτημα ευθύνης απέναντι στην προμήθεια ασφαλούς ενέργειας στους νόμιμους καταναλωτές», είπαν.

Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν από το «ξήλωμα» του δικτύου φαίνονται οι ομάδες του ΔΕΔΔΗΕ να εντοπίζουν σημεία σύνδεσης πρόχειρα κολλημένα.

Οι διαδικασίες για σχηματισμό δικογραφίας είναι σε εξέλιξη, αφού προκύπτουν στοιχεία για οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα.

