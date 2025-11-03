ΟΕΝΓΕ: Να σταματήσει τώρα η προκαταρκτική εξέταση των ψυχιάτρων - Πρωτοφανής ποινικοποίηση της άσκησης της ψυχιατρικής
Ειδήσεις
21:40 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Έντονη αντίδραση προκαλεί στους νοσοκομειακούς γιατρούς η προκαταρκτική εξέταση που διατάχθηκε για όλους τους ψυχιάτρους του λεκανοπεδίου Αττικής που εφημέρευαν την 1η Φεβρουαρίου 2024 στην Πολυδύναμη Μονάδα Ψυχικής Υγείας (πρώην Ψ.Ν.Α.), με την κατηγορία περί «παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή» και «έκθεσης ασθενών σε κίνδυνο».

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή και απαράδεκτη ενέργεια που «ποινικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής» και στοχοποιεί τους ψυχιάτρους των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών, τη στιγμή που το σύστημα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες.

Η ΟΕΝΓΕ σημειώνει πως η μήνυση προήλθε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και βασίζεται στην εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, καθώς και σε έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής σχετικά με την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών και τη διαδικασία ακούσιων νοσηλειών φερόμενων ως ψυχικά ασθενών.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, η υπόθεση αποκαλύπτει τις δραματικές συνέπειες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που «συρρίκνωσε τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη», οδηγώντας στην εκρηκτική αύξηση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, οι οποίες διαθέτουν πλέον πενταπλάσιο αριθμό κλινών από τα δημόσια νοσοκομεία.

Η Ομοσπονδία δηλώνει πως θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νομικές ενέργειες για τη στήριξη των συναδέλφων, ενώ καλεί τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας κ. Βαρτζόπουλο και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προγραμματίσουν άμεση συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ.

Παράλληλα, καλεί τους γιατρούς να συμμετάσχουν μαζικά στη 48ωρη απεργία της ΟΕΝΓΕ και στην πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Υγείας.

«Δεν θα επιτρέψουμε τη μετατροπή των ψυχιάτρων σε εξιλαστήρια θύματα ενός διαλυμένου συστήματος ψυχικής υγείας», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.

