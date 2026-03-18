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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία οι νοσοκομειακοί γιατροί για βελτίωση των μισθών και κάλυψη των κενών θέσεων
Εργασιακά
15:44 - 18 Μαρ 2026

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία οι νοσοκομειακοί γιατροί για βελτίωση των μισθών και κάλυψη των κενών θέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, βρίσκονται σήμερα Τετάρτη (18/3) οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι οποίοι πραγματοποίησαν  στις 12 το μεσημέρι και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας.      

Πιο αναλυτικά, η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), με κύρια αιτήματα τη βελτίωση του ιατρικού μισθολογίου και την κάλυψη των κενών θέσεων στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση, οι γιατροί διεκδικούν ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο στις αποδοχές τους, όσο και στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

«Αρνούμαστε να κάνουμε πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών μας, των παιδιών μας, των γονιών μας, των οικογενειών μας, που πληρώνουν δύο και τρεις φορές για υπηρεσίες υγείας, και να συμμετέχουμε στην απογευματινή - εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου-επιχείρηση ή να ασκούμε παράλληλα και ιδιωτικό έργο μετατρέποντας σε πάρεργο τη δουλειά μας στο νοσοκομείο, όπως μας προτρέπει η κυβέρνηση και ο υπουργός εμπορίου της υγείας για να ενισχύσουμε το εισόδημά μας.

Αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι για να μην χτυπήσει στο ταβάνι των δημοσιονομικών “αντοχών” της οικονομίας, που επικαλείται η κυβέρνηση για να μην αυξήσει τους μισθούς μας και να μην προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό χρημάτων για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και εκατοντάδες εκατομμύρια σε αποστολές εκτός συνόρων και πολεμικά μέσα για το ΝΑΤΟ.

Το ετήσιο εισόδημά μας για πάνω από 15 χρόνια έχει πάρει την κατρακύλα. Οι υποτιθέμενες “γενναίες” αυξήσεις των μηνιαίων φορολογητέων (!) αποδοχών (συγκριτικά με αυτές του 2012) κυμαίνονται από 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο, 59 ευρώ για τον Επιμελητή Β’, ενώ οι μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές για τον Επιμελητή Α’ και τον διευθυντή είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2012 κατά 43 και 238 ευρώ (!) αντίστοιχα. Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια οι μηνιαίες αποδοχές μας έχουν αύξηση λιγότερο από 1 ευρώ το χρόνο στην καλύτερη περίπτωση. Φυσικά ακόμα και οι πενιχρές αυξήσεις για τους συναδέλφους ειδικευόμενους και Επιμελητές Β’, δεν αφορούν πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους, δεδομένου ότι το 2012 παίρναμε 14 μισθούς το χρόνο (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας).

Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους μισθούς των γιατρών του δημόσιου συστήματος υγείας που μάταια επιχειρεί να κουκουλώσει η κυβέρνηση με αυθαίρετα νούμερα, αλχημείες και κακοστημένα τηλεοπτικά σόου με πρωταγωνιστή τον ανεκδιήγητο υπουργό υγείας.

Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι πραγματικές απώλειες, αν συνυπολογίσει κανείς τα διαδοχικά πλήγματα στο εισόδημα μας από όλες τις κυβερνήσεις από το 2012 έως σήμερα:

  • Σταδιακή μείωση του επιδόματος χρόνου προϋπηρεσίας από την συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, μέχρι την οριστική κατάργηση και την καθιέρωση των μισθολογικών κλιμακίων για τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που διατηρεί και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ.

  • Σταδιακή μείωση του συντελεστή υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης των εφημεριών (ποσοστό επί του βασικού μισθού), μέχρι την οριστική κατάργηση του με το νόμο 4472/2017, οπότε και ορίστηκε ένα σταθερό ποσό για την ωριαία αποζημίωση της εφημερίας για κάθε βαθμίδα, που δεν συνυπολογίζει τα χρόνια προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό της.

  • Κατάργηση του επιδόματος βιβλιοθήκης (το οποίο παρεμπιπτόντως χορηγείται από το 2023 στα μέλη ΔΕΠ αλλά ΟΧΙ στους γιατρούς του ΕΣΥ).

  • Την καθιέρωση πλαφόν 12% για τις πρόσθετες των τακτικών, εφημερίες, τις οποίες μας εξαναγκάζουν με εντέλλεσθε να κάνουμε εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό, με αποτέλεσμα οριζόντιες περικοπές δεδουλευμένων εφημεριών.

Στις 18 Μαρτίου οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας βγαίνουμε ξανά στο δρόμο!

Για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών και όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Πληρώσαμε, όπως και όλος ο λαός, τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης, πληρώσαμε τα σπασμένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δε θα πληρώσουμε τα “σπασμένα” της πολεμικής οικονομίας και της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-Ε.Ε.- Ισραήλ για τις μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών που βλέπουν τα ναύλα τους να εκτοξεύονται και παίζουν κορόνα γράμματα τις ζωές των ναυτεργατών, για τα χρυσά συμβόλαια των πολεμικών βιομηχανιών, για τους κατασκευαστικούς ομίλους που προσβλέπουν σε αύξηση των κερδών τους από τη συμμετοχή τους στην αιματοκυλισμένη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας! Κόντρα στη λογική της μοιρολατρίας, την υποταγή, τη λογική του “τίποτα δε γίνεται”, κόντρα σε όλους όσοι μας ζητάνε να βάλουμε “τα κεφάλια μέσα” για να στηρίξουμε τους δήθεν “εθνικούς στόχους”, απεργούμε.

Απαιτούμε:

  • Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών μας.

  • Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικό μηχανισμό συμπίεσης των εισοδημάτων μας , και επαναφορά του επιδόματος χρόνους υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας.

  • Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0.0059 επί του βασικού μισθού.

  • Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Έγκαιρη, τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς καμία περικοπή.

  • Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα.

  • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας.

  • Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

  • Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 15:49
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