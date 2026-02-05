ΟΕΝΓΕ για Χίο: Άνθρωποι για τον άνθρωπο, σε ένα περιβάλλον απάνθρωπο
Ειδήσεις
14:06 - 05 Φεβ 2026

ΟΕΝΓΕ για Χίο: Άνθρωποι για τον άνθρωπο, σε ένα περιβάλλον απάνθρωπο

Reporter.gr Newsroom
Συγχαρητήρια ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (5/2) η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) προς τους γιατρούς του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου «για την συγκινητική τους αυταπάρνηση στην περίθαλψη των θυμάτων» της τραγωδίας που σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ:

«Η ΟΕΝΓΕ συγχαίρει τους συναδέλφους νοσοκομειακούς γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου για την συγκινητική τους αυταπάρνηση στην περίθαλψη των θυμάτων ενός ακόμα εγκλήματος της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει ως υπαίτιους για το έγκλημα τους κατατρεγμένους από τη φτώχεια, τους πολέμους και την προσφυγιά.

Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν άμεσα άσχετα αν εφημέρευαν ή όχι. Οι συνάδελφοι όπως πάντα δεν έκαναν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, «νομιμότητα» παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα – τέτοιες διακρίσεις κάνουν οι κυβερνώντες που από την μια καθοδηγούν και συγκαλύπτουν εγκλήματα εναντίον φτωχών προσφύγων – μεταναστών και από την άλλη μοιράζουν “Golden Visa” σε πλούσιους εμίρηδες.

Οι συνάδελφοι καθημερινά δίνουν μαθήματα επιστημοσύνης και ανθρωπιάς παρά τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Όπως άλλωστε καθημερινά σε όλη την χώρα, σε όλα τα νοσοκομεία – ΚΥ – ΠΠΙ, στο ΕΚΑΒ. Αυτοί είμαστε.

Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα. Δεν πρόκειται να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά στο έγκλημα να πνίγονται και να σκοτώνονται άνθρωποι για τα κέρδη των λίγων.

Απαιτούμε να διερευνηθούν οι αιτίες της τραγωδίας, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι επιζώντες – εκτός των επιβεβαιωμένων δουλέμπορων - θα πάρουν άμεσα άσυλο και θα έχουν την προστασία που απαιτείται, ώστε να μπορούν χωρίς φόβο να πουν τι έγινε την μαύρη νύκτα στις 3 Φλεβάρη».

