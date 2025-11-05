Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου θύματος στα Βορίζια: Πυροβόλησε με καλάσνικοφ στη φονική συμπλοκή
18:25 - 05 Νοε 2025

Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου θύματος στα Βορίζια: Πυροβόλησε με καλάσνικοφ στη φονική συμπλοκή

Reporter.gr Newsroom
Στα Βορίζια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου θύματος, μετά από ενδελεχή έρευνα σε ιδιοκτησία του, όπου εντοπίστηκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα όπλα βρέθηκαν σε σπηλιά σε οικόπεδο που ανήκει στον συλληφθέντα, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στη λήψη μέτρων. Ο γαμπρός του θύματος συνελήφθη με χειροπέδες, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που σχετίζονται με το πρόσφατο περιστατικό θανάτου του 39χρονου, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβωθεί ο ρόλος του συλληφθέντα και η προέλευση των όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές προκύπτει πως ο 43χρονος που συνελήφθη πήρε μέρος στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, καθώς από μαρτυρίες και από άλλο υλικό φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό και να πυροβολούσε πολεμικό τυφέκιο - καλάσνικοφ, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί

Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 18:25
