ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλειστά τα ιδιωτικά εργαστήρια - Συνεχίζεται η κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών
Ειδήσεις
12:01 - 07 Νοε 2025

Κλειστά τα ιδιωτικά εργαστήρια - Συνεχίζεται η κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλειστά παραμένουν σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) πραγματοποιεί 24ωρη κινητοποίηση, διεκδικώντας την κατάργηση του μέτρου του clawback. Οι γιατροί προγραμματίζουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο Υγείας στις 12:00, ενώ ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Όπως τονίζουν, ο σκοπός της κινητοποίησης είναι να αναδείξουν τη δύσκολη πραγματικότητα που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να απαιτήσουν ένα σχέδιο ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δηλώνει τη συμπαράστασή του στους νοσοκομειακούς γιατρούς και στους εργαζόμενους του ΕΣΥ, καλώντας τα μέλη του να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τον τομέα της υγείας.
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών.
  • Βελτίωση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας, ώστε να αντανακλούν την προσφορά και την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας.

Ο ΙΣΑ απευθύνει έκκληση προς την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην υγεία, με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για το ιατρικό προσωπικό και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα
Εργασιακά

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα

Πρωτομαγιά: Σε εικοσιτετράωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ
Ειδήσεις

Πρωτομαγιά: Σε εικοσιτετράωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες - Τι θα ισχύσει για τα φωτοβολταϊκά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ