Κλειστά τα ιδιωτικά εργαστήρια - Συνεχίζεται η κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών

Κλειστά παραμένουν σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) πραγματοποιεί 24ωρη κινητοποίηση, διεκδικώντας την κατάργηση του μέτρου του clawback. Οι γιατροί προγραμματίζουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο Υγείας στις 12:00, ενώ ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Όπως τονίζουν, ο σκοπός της κινητοποίησης είναι να αναδείξουν τη δύσκολη πραγματικότητα που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να απαιτήσουν ένα σχέδιο ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δηλώνει τη συμπαράστασή του στους νοσοκομειακούς γιατρούς και στους εργαζόμενους του ΕΣΥ, καλώντας τα μέλη του να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τον τομέα της υγείας.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών.

Βελτίωση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας, ώστε να αντανακλούν την προσφορά και την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας.

Ο ΙΣΑ απευθύνει έκκληση προς την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην υγεία, με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για το ιατρικό προσωπικό και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες.